Łzy cisną się do oczu. Oto co Polak napisał po meczu

Świat tenisa w żałobie. 6 stycznia zmarł znany i ceniony dziennikarz Damian Kust. Tragiczną informację przekazali jego rodzice. Dziennikarz chorował na rzadką chorobę autoimmunologiczną. Tragiczne wieści poruszyły całe środowisko. Po meczu z Reillym Opelką w Brisbane w poruszający sposób zmarłego pożegnał Kamil Majchrzak.
We wtorek, 6 stycznia świat tenisa obiegła tragiczna informacja. Zmarł znany i ceniony dziennikarz Damian Kust. Tragiczne wieści przekazali na portalu X rodzice Kusta. 

- Jesteśmy rodzicami Damiana. Dzisiaj odszedł nasz najlepszy syn. Dziękuję wszystkim za wsparcie - czytamy na profilu zmarłego dziennikarza na portalu X. 

Kamil Majchrzak w poruszający sposób pożegnał dziennikarza. "Czułem, że miałem wsparcie z góry"

Damian Kust chorował na rzadką chorobę autoimmunologiczną. Na tragiczne wieści o śmierci Kunsta zareagowało całe środowisko, kondolencje płynną z całego świata. Jednym z tych, którzy pożegnali dziennikarza, jest Kamil Majchrzak. Tenisista napisał poruszające słowa po wygranym 7:6, 6:7, 7:6 meczu z Reillym Opelką w 1/8 finału turnieju w Brisbane. 

- Dzisiejszy mecz był jednym z tych, w których oprócz przygotowania i dobrej gry, potrzeba też czegoś więcej. Czułem, że w kluczowych momentach miałem wsparcie z góry. Damian odszedł zdecydowanie za wcześnie. Świat tenisa stracił nie tylko dziennikarza, ale przede wszystkim świetnego, młodego człowieka. Wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich - napisał na Instagramie Kamil Majchrzak. 

Pamięć zmarłego uczcili dziennikarze z całego świata

O zmarłym dziennikarzu z Polski pamiętało środowisko z kraju i z całego świata. Pożegnalne wpisy zamieścili m.in. Marek Furjan, Alex Gruskin czy Jose Morgado.

- Życie czasami jest do bani. Strasznie smutne. Spoczywaj w pokoju, jeden z najbardziej zagorzałych fanów/ekspertów tenisa, jakich miałem okazję poznać - zauważył znany portugalski dziennikarz Jose Morgado. 

Kamil Majchrzak dzięki wygranej z Reillym Opelką awansował do ćwierćfinału turnieju w Brisbane. Kolejnym rywalem Polaka będzie rozstawiony z jedynką Danił Miedwiediew. Start spotkania zaplanowano o pierwszej w nocy w piątek 9 stycznia. 

