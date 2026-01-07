Gwiazda przegrała mecz. Niebywałe, co zrobił jej ojciec. "Powinna odejść"

Sofia Kenin zadebiutowała na zawodowych kortach w marcu 2013 roku. W 2020 roku, kiedy miała zaledwie 21 lat, sięgnęła po tytuł w Australian Open, pokonując po drodze m.in. Ashleigh Barty. W tym samym roku dotarła także do finału Rolanda Garrosa, ale poległa z Igą Świątek 4:6, 1:6. W marcu 2020 roku plasowała się na 4. miejscu w rankingu WTA.

Zaskakujące zachowanie ojca tenisistki

Jednak jej kariera nie potoczyła się tak, jak można by było się tego spodziewać. Aktualnie jest 28. w rankingu i pod koniec poprzedniego sezonu przegrała z 228. rakietą świata Himeno Sakatsume podczas WTA Hongkong.

Początek nowego sezonu również nie idzie jej najlepiej. Podczas turnieju w Brisbane dotarła do 1/16 finału. W pierwszym meczu pokonała kwalifikantkę Elenę Gabrielę Ruse 2:1, ale już w starciu z wyżej notowaną Jekateriną Aleksandrową nie miała szans i poległa 6:7, 3:6.

Kibice zwrócili uwagę na niepokojącą rzecz podczas tego meczu. Nie chodzi o samą zawodniczkę, ale o jej trenera i... ojca - Alexa Kenina, który jest jej trenerem przez niemal całą karierę zawodową (z wyjątkiem przerwy w 2021 roku). Wszystko opisali dziennikarze sportskeeda.com.

"Jego frustracja była widoczna z trybun podczas porażki, a ożywione reakcje przykuły uwagę widzów, gdy mecz dobiegał końca" - czytamy.

Co takiego zrobił? To opisał jeden z użytkowników serwisu X. "Ojciec Kenin wściekły rzucił butelką z wodą o ścianę, gdy Kenin nie dała rady i przegrała mecz, i bardzo mi jej szkoda, że musi cały czas przebywać w otoczeniu takiej energii" - zareagował jeden z użytkowników.

Kibice nie wytrzymali. Ostra reakcja na zachowanie trenera Sofii Kenin

Poza tym pojawiły się komentarze, że Sofia Kenin mogłaby wrócić do formy sprzed lat, gdyby... rozstała się z ojcem. "Nie wygra z nim ponownie. Powinna odejść po wygraniu Australii", "Oni wszyscy myślą, że są Richardem Williamsem" - czytamy.

Z drugiej strony jeden z kibiców pamięta, jak Sofia rozstała się z ojcem trenerem. "Nie jestem jej fanką, ale nawet ja pamiętam, że kilka lat temu zostawiła ojca jako trenera i poszła do kogoś innego. Grała jeszcze gorzej i wróciła do niego. Sophia gra w tenisa, w jakim powinna grać, i nic więcej z tego nie będzie" - napisano.

Serwis przypomina, że takie zachowania w wykonaniu Alexa Kenina nie są nowością. Podczas turnieju w Abu Zabi w 2025 roku został "złapany", jak pokazał środkowy palec do kamery. To było podczas meczu, w którym Sofia Kenin mierzyła się z Anastazją Pawluczenkową. Ten pojedynek Amerykanka przegrała 3:6, 1:6.