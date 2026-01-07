Kibice nie wytrzymali po ogłoszeniu ws. Igi Świątek. Wybuchła burza

Iga Świątek rozpoczęła sezon od dwóch zwycięstw. 24-latka bierze obecnie udział w United Cup, turnieju drużyn mieszanych. Najpierw rozprawiła się z Niemką Evą Lys, a następnie pokonała Holenderkę Suzan Lamens. W obu meczach Polska wygrywała ze swoimi rywalami 3:0, wchodząc do ćwierćfinału imprezy. Na tym etapie rywalem naszej reprezentacji będzie Australia, a Świątek ma zmierzyć się z Mayą Joint.

Sporo komentarzy przed Australian Open. Chodzi o strój Świątek

Od 20 marca 2023 roku Świątek jest związana z firmą On, która przygotowuje dla niej stroje na poszczególne turnieje. To podmiot, w który bezpośrednio zaangażowany jest Roger Federer. Szwajcar w swoim teamie ma jeszcze kilku tenisistów. Należą do nich m.in. Ben Shelton, Joao Fonseca, czy też Flavio Cobolli.

Wielkimi krokami zbliża się wielkoszlemowy Australian Open, a jeden z użytkowników platformy Reddit pokazał, jakie stroje na ten turniej zaprojektowała firma On. Świątek zagra w białej koszulce z granatowymi paskami po prawej stronie.

Taki minimalizm oburzył kibiców, którzy twierdzą, że Polka została pokrzywdzona. Padają mocne opinie na temat szwajcarskiej firmy.

"Znowu zaczynamy... Iga zasługuje na zdecydowanie coś lepszego", "Dlaczego ich rzeczy są zawsze tak okropne?", "Oni nie są dobrzy w tworzeniu zestawów meczowych" - to niektóre opinie na Reddicie.

Te słowa zaskoczyły kibiców. Oto co napisano o sstroju

Kibice w komentarzach zastanawiają się także, co firma On miała na myśli, publikując opis stroju meczowego Igi Świątek. Podkreślono bowiem, iż jest inspirowany jej stylem gry.

Jak widać, temat ubioru polskiej tenisistki budzi emocje już teraz, a przecież trwa jeszcze United Cup. Rozgrywki głównej drabinki w Australian Open ruszą natomiast 18 stycznia. Turniej potrwa do 1 lutego. To jedyna wielkoszlemowa impreza, której Świątek jeszcze nie wygrała.