Świątek ogłosiła po awansie do ćwierćfinału United Cup. "Znalazłam sposób"

Świątek po raz kolejny wybrała United Cup jako zawody, które mają przygotować ją do Australian Open. Jak dotąd wygrała dwa mecze, ale świetnie radzi sobie cała polska reprezentacja, z m.in. Hubertem Hurkaczem w składzie, która uzyskała awans do ćwierćfinału. W piątek Biało-Czerwoni zmierzą się z Australijczykami, czyli gospodarzami turnieju, którzy również są na razie niepokonani.

Świątek wypowiedziała się po zwycięstwie

Polscy kibice mają prawo być obecnie optymistami. Szczególnie że pozytywnie nastawiona jest sama Iga Świątek, która zabrała głos w wywiadzie pomeczowym po starciu z Suzan Lamens. Tak nasza tenisistka wypowiedziała się na temat swojej gry.

- Znalazłam sposób, żeby być bardziej solidną w połowie pierwszego seta, bo do tego momentu nie było łatwo. To był mój dobry mecz. Wygrana da nam sporo pewności siebie w kontekście dalszej rywalizacji - stwierdziła 24-latka. - Jestem zadowolona z tego, ile razy byłam przy siatce. Byłam niżej na nogach, byłam aktywniejsza, praca nóg się zgadzała. To też mnie cieszy - podsumowała Iga.

Świątek została też zapytana przez dziennikarkę prowadząca wywiad o doping fanów, jaki otrzymuje na całym świecie i także w Australii. - Staram się być skupiona na korcie, robić swoją pracę. Ale to miłe, naprawdę czuję wsparcie, Polaków mieszkających w Australii czy innych krajach. Jestem za to wdzięczna - powiedziała druga rakieta świata.

Iga Świątek w kolejnym meczu w ramach United Cup zmierzy się Mayą Joint.