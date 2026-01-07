Cały świat trąbi o tym, co zrobili Świątek z Hurkaczem

Tuż przed Australian Open Iga Świątek i wracający po kontuzji Hubert Hurkacz biorą udział w United Cup. W nocy z wtorku na środę pokonali reprezentację Holandii w ramach United Cup, dzięki czemu awansowali do ćwierćfinału tych zawodów. "Złożyły się na to trzy pojedyncze zwycięstwa. Iga Świątek okazała się lepsza od Suzan Lamens, Hubert Hurkacz od Tallona Griekspoora, a para Katarzyna Kawa - Jan Zieliński poradziła sobie z duetem Demi Schuurs - David Pel" - opisywał na łamach Sport.pl Kacper Marciniak.

Reakcje na zwycięstwo Polski w United Cup

Na temat gry reprezentacji Polski rozpisują się na całym świecie. Oficjalny serwis WTA pisze wprost, iż "Świątek i Hurkacz prowadzą Polskę do kolejnego ćwierćfinału United Cup" - czytamy w nagłówku.

Serwis zauważa, iż Iga Świątek znacząco się poprawiła od meczu z Evą Lys, w którym miała problemy z jej serwisem. "Zanotowała pięć utrzymań do zera, wygrała 84 proc. punktów z pierwszego serwisu i tylko raz musiała zmierzyć się z break-pointem" - wyliczono.

Z kolei serwis nos.nl podkreśla, że to dopiero drugi raz, kiedy Holandia bierze udział w United Cup i przypomina, że w 2024 roku reprezentacja również odpadła po fazie grupowej.

Holenderscy dziennikarze podkreślili, iż do mocny serwis Hurkacza sprawił, że Griekspoor miał bardzo trudne zadanie. Wyliczono, że Polak zaserwował 21 asów w dwóch setach.

Dziennikarze nu.nl piszą wprost, że to była "druga dotkliwa porażka" Holandii w United Cup. Przypomnijmy, że Holendrzy wcześniej polegli 0:3 z Niemcami i zajęli ostatnie miejsce w grupie.

Australijczycy piszą nt. Polski przed meczem

W ćwierćfinale United Cup Biało-Czerwoni zmierzą się z Australią, która ograła Norwegów i Czechów. "Australijczycy zmierzą się z będącą w dobrej formie Polską w ćwierćfinale" - pisze w nagłówku serwis wellingtontimes.com.au.

Serwis zwraca uwagę, iż "mocno serwujący Hubert Hurkacz poprowadził Polskę do przebojowego starcia z gospodarzami, odnosząc zwycięstwo 6:3 7:6 (7:4) nad Tallonem Griekspoorem" - czytamy. Dziennikarze również dodali, iż Iga Świątek "podążyła śladem Hurkacza, pokonując Suzan Lamens 6:3, 6:2 w godzinę i 12 minut" - dodano.

"Katarzyna Kawa połączyła siły z Janem Zielińskim, aby przypieczętować zwycięstwo Polski 3-0, pokonując 6:3, 3:6, 10-4 Demi Schuurs i Davida Pela w grze mieszanej" - kontynuowano.

Serwis podkreśla, iż gospodarze nie będą mieli łatwego zadania, gdyż mierzą się z dwukrotnym wicemistrzem United Cup, a ponadto Australijczycy w ubiegłym roku nawet nie awansowali do ćwierćfinału.

Polska zmierzy się z Australią w piątek, 9 stycznia. "Iga Świątek zmierzy się z Mayą Joint o 7:30 czasu polskiego. Następnie, nie przed 9:00, na kort wyjdą Hubert Hurkacz i Alex De Minaur. Na koniec ew. czeka nas rywalizacja w mikście. W przypadku zwycięstwa Biało-Czerwonych będzie czekać półfinał z USA albo Grecją" - relacjonowaliśmy na łamach Sport.pl.