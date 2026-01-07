Wieści nadeszły tuż nad ranem! Sabalenka wycofała się z gry

Aryna Sabalenka nie zagra już w turnieju deblowym z Paulą Badosą. Białorusinka i Hiszpanka nie przystąpią w Brisbane do ćwierćfinału z Cristiną Bucsa i Ellen Perez.

REKLAMA

Zobacz wideo Jaką Igę Świątek zobaczymy w 2026? Jej trener zapowiada zmiany

Sabalenka odpuszcza debla w Brisbane

Aryna Sabalenka i Paula Badosa zagrały razem w deblu pierwszy raz od 2023 r. W 1/8 finału turnieju rangi WTA 500 w Brisbane pokonały parę Ludmiła Samsonowa/Shuai Zhang 7:6 (2), 7:6 (3). To spotkanie trwało prawie 110 minut.

W kolejnym meczu deblistek rywalkami Białorusinki i Hiszpanki miały być hiszpańsko-australijska para Cristina Bucsa/Ellen Perez. Wygrały one wcześniej bardzo pewnie z Kimberly Birrell i Talią Gibson w dwóch setach 6:2, 6:0. Potrzebowały do tego zaledwie godziny gry.

Wiadomo, że nie dojdzie do deblowego ćwierćfinału z udziałem liderki światowego rankingu i najlepszej hiszpańskiej tenisistki. Nie są znane powody rezygnacji z gry. Najprawdopodobniej obie postanowiły skupić się na rywalizacji w turnieju singlowym.

O ile Sabalenka nie ma wymagającej drabinki (wygrana z Bucsą 6:0, 6:1, kolejną rywalką Sorana Cirstea), tak sytuacja Badosy jest dużo trudniejsza. Ma za sobą trzysetowy horror z Czeszką Marie Bouzkovą. Przegrała z nią pierwszego seta po tie-breaku do 4, ale potem wygrała kolejne partie 6:4, 6:2. Ale w kolejnej rundzie czeka Jelena Rybakina, triumfatorka WTA Finals, aktualnie piąta rakieta świata.

Cristina Bucsa i Ellen Perez awansowały do półfinału debla w Brisbane walkowerem.

Zobacz też: Polskie skoki czekały na to 47 lat! Epokowe osiągnięcie

Mecze singlowe Sabalenki i Badosy przewidziane są na czwartek.