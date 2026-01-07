86 minut i koniec! Tak Gauff zareagowała po sensacyjnej porażce

Jeśli chodzi o mecze singlowe, to Coco Gauff rozpoczęła United Cup od pewnej wygranej z Solaną Sierrą. Mowa o wyniku 6:1, 6:1. Później była zdecydowaną faworytką w rywalizacji z Jessicą Bouzas Maneiro. Amerykanka potrafiła się podnieść, kiedy przegrywała 1:6, 0:3. Drugi set wygrała po tie-breaku. W trzeciej partii nastąpiła jednak katastrofa. Hiszpanka triumfowała 6:0 i sprawiła sensację. Ostatecznie reprezentacja USA uratowała w mikście zwycięstwo w całym meczu. Zarówno Argentynę jak i Hiszpanię pokonała wynikiem 2:1 i była najlepsza w grupie A.

Gauff pewniejsza. Ta statystyka pokazuje wiele

W ćwierćfinale United Cup Stany Zjednoczone trafiły na Grecję. Z tej dwójki wyłoni się potencjalny rywal reprezentacji Polski w półfinale.

Gauff zmierzyła się z Marią Sakkari. I czwarta tenisistka rankingu WTA szybko pokazała, kto rządzi na korcie. W pierwszym secie wygrała pięć gemów z rzędu, w tym dwukrotnie przełamując Greczynkę. Sakkari później zapisała przy swoim nazwisku dwa gemy, ale to było za późno na to, by powalczyć o zwycięstwo w tym secie. Gauff triumfowała 6:3, poprawiając wyraźnie skuteczność serwisu względem rywalizacji z Maneiro.

W drugiej partii wynikowo było jeszcze lepiej dla Gauff, bo zwyciężyła 6:2 i nie dałą się przełamać. Po godzinie i 26 minutach gry mecz dobiegł końca. Po popełnieniu czternastu podwójnych błędów serwisowych zaledwie dwa dni wcześniej, Gauff zmniejszyła w środę ten wynik do sześciu w batalii z Sakkari.

USA - Grecja. Mikst decyduje o wszystkim

Trzeci raz podczas tegorocznego United Cup to mikst decyduje o tym, czy reprezentacja USA wygra cały mecz. O ile Gauff zrobiła swoje i pewnie pokonała Sakkari, o tyle swój pojedynek singlowy przegrał Taylor Fritz!

Amerykanin uległ Stefanosowi Tsitsipasowi, który rozegrał jeden z najlepszych meczów od wielu miesięcy. Fritz przegrał 4:6, 5:7. Jeśli obrońcy tytułu nie wygrają miksta, to odpadną z United Cup!