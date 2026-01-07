Hit! Oto rywale Polaków w ćwierćfinale United Cup. Kiedy kolejny mecz Świątek?

Na start United Cup Biało-Czerwoni bez wielkich problemów odprawili Niemców. W nocy z wtorku na środę natomiast pewnie wygrali z Holendrami. Złożyły się na to trzy pojedyncze zwycięstwa. Iga Świątek okazała się lepsza od Suzan Lamens, Hubert Hurkacz od Tallona Griekspoora, a para Katarzyna Kawa - Jan Zieliński poradziła sobie z duetem Demi Schuurs - David Pel.

United Cup. To z nimi Polacy zmierzą się w ćwierćfinale

Dwie wygrane w ostatnich dniach oznaczały, że Polacy wygrali grupę F i awansowali do ćwierćfinału United Cup. W nim zmierzą się z Australią, a więc drużyną, która okazała się najlepsza w grupie D. Na start rywalizacji pokonała Norwegów, a w kolejnym spotkaniu sprawiła pewną niespodziankę, ogrywając Czechów - a więc nację, która ma multum topowych zawodników w ATP oraz WTA.

Za największą gwiazdę Australijczyków, którzy biorą udział w United Cup, musimy uznać Alexa de Minaura. To obecnie szósty tenisista rankingu, który tradycyjnie świetnie prezentuje się na początku sezonu. Od 2022 roku regularnie gra przynajmniej w ćwierćfinale Australian Open, zdarzyło mu się też wygrać poprzedzający wielkoszlemowe zmagania turniej w Sydney. Oprócz niego w reprezentacji Australii występują utalentowana, 19-letnia Maya Joint (obecnie 32. zawodniczka rankingu) oraz deblistka Storm Hunter, która tworzy duet właśnie z De Minaurem albo Johnem-Patrickiem Smithem.

Polska zmierzy się z Australią w piątek, 9 stycznia. W przypadku zwycięstwa Biało-Czerwonych będzie czekać półfinał z USA albo Grecją.

AKTUALIZACJA:

Organizatorzy United Cup opublikowali godziny meczów Polaków. Iga Świątek zmierzy się z Mayą Joint o 7:30 czasu polskiego. Następnie, nie przed 9:00, na kort wyjdą Hubert Hurkacz i Alex De Minaur. Na koniec ew. czeka nas rywalizacja w mikście.