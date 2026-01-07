Najpierw nerwy, potem walec. Tak Świątek potraktowała Fissette'a

- Cieszę się, że zagram z Igą. To będzie dobra weryfikacja - przekonywała tuż przed rozpoczęciem meczu Polska – Holandia Suzan Lamens. Faworytka jednak dość szybko pokazała jej, jak duża między nimi jest różnica w poziomie gry. I że tym razem 97. tenisistka świata nie może liczyć na równie udany występ co poprzednio, gdy na siebie trafiły.

Hurkacz zrealizował cel, Świątek zwieńczyła dzieło

Waga tego pojedynku Świątek ze starszą o dwa lata Holenderką była uzależniona od wyniku poprzedzającego go spotkania Huberta Hurkacza z Tallonem Griekspoorem, bo Biało-Czerwoni potrzebowali w środę jednego zwycięstwa, by awansować do ćwierćfinału. Wracający tym turniejem do rywalizacji po siedmiomiesięcznej przerwie wrocławianin zrealizował cel i pochodzącej z Raszyna tenisistce pozostało jedynie przypieczętować zwycięstwo w drugim meczu grupowym. Wykonanie tego zadania zajęło jej 72 minuty.

O ile Hurkacz nadspodziewanie udanie rozpoczął występ w United Cup, pokonując w poniedziałek Niemca Alexandra Zvereva (3. ATP) 6:3, 6:4, to Świątek miała niemałe kłopoty, mierząc się tego dnia z 39. na liście WTA Evą Lys. Wygrała 3:6, 6:3, 6:4, a mecz ten nieco przypominał jej jedyny do teraz pojedynek z Lamens. W drugiej rundzie ubiegłorocznego US Open bowiem też nie miała najlepszego dnia, ale nie dała się "złamać" ambitnie walczącej przeciwniczce. Finalnie wygrała wtedy 6:1, 4:6, 6:4 ze sklasyfikowaną na 66. pozycji Holenderką. Choć głośniej potem było o emocjach na pomeczowej konferencji prasowej Polki.

Choć Lamens jedyny tytuł WTA wywalczyła w 2024 roku, to poprzedni sezon uchodzi w jej przypadku za najbardziej udany. Zadebiutowała w głównej drabince Wielkiego Szlema (ani razu na cztery podejścia nie przeszła drugiej rundy) i zanotowała pierwsze w karierze zwycięstwo nad rywalką z Top20. A kilka tygodni po pojedynku z Polką w Nowym Jorku osiągnęła 57., najwyższe w karierze miejsce w światowym rankingu.

Tuż przed rozpoczęciem środowego spotkania realizator transmisji pokazał zasuniętych dach nad kortem w Sydney, co oznaczało, że warunki do gry będą szybsze niż zwykle. Bardziej zbliżone do halowych. A to wydawało się dodatkowym plusem po stronie Polki, która dysponuje znacznie większą siłą uderzenia niż Holenderka.

- Lamens dała z siebie maksimum, a u Igi – mam wrażenie – jest jeszcze rezerwa – ocenił po pierwszej dłuższej wymianie w czwartym gemie komentator Polsatu Sport.

Świątek szybko uciszyła Fissette'a. Bliskie spotkanie z siatką. Lamens przestała wierzyć w tenisowy cud

Po chwili Polka cieszyła się z pierwszego przełamania i prowadzenia 3:1. Spokój panujący wśród fanów triumfatorki sześciu turniejów wielkoszlemowych został jednak chwilowo nieco zmącony. A wspomniany komentator powtarzał wówczas: - Za dużo błędów. Tych błędów nie powinno być.

Holenderka wygrała w piątym gemie składającą się z aż 30 uderzeń wymianę, za co nagrodą były nie tylko brawa publiczności, ale i "break point". A przełamanie powrotne stało się zaraz potem faktem po pomyłce faworytki. Świątek usiadła wówczas podczas przerwy, a Wim Fissette chciał przekazać jej kilka wskazówek. Polka jednak szybko dała trenerowi do zrozumienia, że wolała wtedy mieć chwilę ciszy, by się skoncentrować.

Po wznowieniu rywalizacji usłyszeć można było z trybun zachęcający okrzyk "Dawaj Iga" i ta posłuchała, odskakując na 5:3. Z jej ust wydobyła się zaś słynna "Jazda!", gdy po asie serwisowym miała pierwszą piłkę setową. Za sprawą pomyłek i niekorzystnych rozwiązań taktycznych zmarnowała dwie pierwsze szanse na zakończenie tej partii. Trzeciej jednak nie zmarnowała, kończąc efektownie akcję przy siatce.

Na początku drugiej odsłony Polka przypomniała o swojej ambicji. Mimo że było właściwie pewne, że nie zdoła dobiec do piłki zagranej krótko przez Holenderkę, to i tak ruszyła pędem, rzucają rakietę przed siebie, a następnie wpadając w siatkę. Po chwili zaś wymieniła się uśmiechami z przeciwniczką, która mogła cieszyć się w tej sytuacji ze zdobycia punktu. Potem już zbyt wielu takich okazji nie miała, bo Świątek złapała rytm na dobre, a Holenderce przytrafiały się kosztowne pomyłki. Stopniowo też zdawała się się też z niej ulatniać wiara w to, że będzie jeszcze w stanie pokrzyżować plany faworytce.

Dzięki temu zwycięstwu bilans 24-latki z Raszyna w United Cup to 13 zwycięstw, przy dwóch przegranych. Wygrała też 32. z 33 ostatnich pojedynków z rywalkami spoza Top40.

Do zakończenia meczu z Holandią pozostał jeszcze mikst, do którego wstępnie zgłoszeni byli Świątek i Hurkacz. Wobec rozstrzygnięcia już kwestii zwycięstwa można być praktycznie pewnym, że – wzorem poniedziałkowego przypadku – szansę dostaną inni zawodnicy z polskiej ekipy.

Ćwierćfinał z pełniącą rolę gospodarza drużyną Australii odbędzie się w piątek, a kolejne fazy turnieju rozegrane zostaną w weekend.