Rosjanka tyle miała do powiedzenia o Świątek. "Aż za bardzo"

Kwalifikacje do Australian Open ruszają już za niecały tydzień (12 stycznia). Obecnie Iga Świątek razem z reprezentacją Polski bierze udział w United Cup. Biało-Czerwoni wygrali pierwsze starcie z Niemcami (3:0), a teraz szykują się do spotkania z Holandią, które odbędzie się w nocy z wtorku na środę.
United Cup jest dobrą okazją, żeby przygotować się do zbliżającego się Australian Open. Na tym turnieju wielkoszlemowym Iga Świątek ma szansę dołączyć do największych legend tenisa - jeżeli uda jej się zwyciężyć, to będzie miała na swoim koncie triumf we wszystkich najważniejszych rozgrywkach w tej dyscyplinie i stanie się jedną z zawodniczek z tzw. karierowym wielkim szlemem.
Wieronika Kudiermietowa oceniła styl gry reprezentantki Polski. - Ona generalnie jest dość nadpobudliwa - wydaje mi się, że momentami aż za bardzo - stwierdziła, cytowana przez portal gotennis.ru.
- Zwracasz uwagę na to, jak Iga porusza się na korcie? - zadano pytanie Rosjance. - Każdy ciągle mi mówi, że za dużo pracuję nogami na korcie, że to niepotrzebne. Gdy byłam juniorką, to z tego słynęłam. Niektórzy rodzice nawet żartowali: "Powinniśmy nagrać Wierionikę i puszczać to w telewizji, żeby dzieci brały przykład" - stwierdziła w odpowiedzi.
Kudiermietowa odniosła się też do sankcji nałożonych na Rosjan w sporcie. - Szczerze mówiąc trudno jest stwierdzić, kiedy odzyskamy naszą flagę oraz hymn. I tak można powiedzieć, że mamy szczęście, bo nie zostaliśmy zawieszeni. Wierzę, że WTA i ITF jasno określiły swoje stanowisko, każdy sportowiec reprezentuje swoje nazwisko, a nie kraj. Jestem za to bardzo wdzięczna - zaznaczyła.
- Na początku trudno było się z tym pogodzić, bo bez flagi czujesz się jak bez imienia. Ale każdy zawsze wiedział, że jesteśmy z Rosji czy Białorusi. Gdy graliśmy, to od półfinałów na trybunach było widać dużo rosyjskich flag. Jestem za to bardzo wdzięczna kibicom. Widziałam ludzi, którzy byli wyrzucani z trybun, bo jest to zakazane, a oni i tak się nie bali i zostawali. Wiele to dla mnie znaczyło. Były momenty, gdy widziałam rosyjskie flagi i czułam wsparcie, które bardzo mi pomagało - dodała.
Rosjanka skrytykowała też swoją siostrę - Polinę Kudiermietową - która od niedawna jest reprezentantką Uzbekistanu. - Z nikim nie konsultowała tej decyzji - zaznaczyła.