Navratilova się nie certoli. Tak podsumowała Trumpa po ataku na Wenezuelę

Martina Navratilova niejednokrotnie pokazywała, że nie po drodze jest jej z obecnie rządzącą administracją USA. Posiadająca od 1981 roku amerykańskie obywatelstwo Navratilova wspierała Kamalę Harris w ostatnich wyborach prezydenckich, niejednokrotnie ostro krytykując Donalda Trumpa.

Ledwie miesiąc temu wybitna tenisistka porównała rządy Trumpa do sytuacji sprzed upadku komuny w Czechosłowacji. - Wyjechałam z totalitarnego reżimu i znowu będę zastraszona i będę musiała uważać na to, co mówię. Jestem dumna z tego, że jestem Amerykanką, ale wstydzę się tego, co Trump robi naszemu krajowi - mówiła.

Navratilova ostro o Trumpie

Inwazja USA na Wenezuelę dała kolejny pretekst do krytyki gabinetu Trumpa. Wśród przeciwników interwencji zbrojnej, w wyniku której pojmany został Nicolas Maduro, znajduje się Navratilova. Pomimo tego, że daleko jej jest do popierania rządów Maduro, zdecydowanie opowiada się przeciwko polityce amerykańskiego rządu.

"Prezydent pokoju? Ta, jasne. Trump łamie więcej praw niż wszyscy poprzedni prezydenci razem wzięci. Seryjny kryminalista na tak wielu płaszczyznach!" - napisała na Twitterze. W innym poście dodała: "Przetrzymują całe państwo jako zakładników, przy okazji rabując ich surowce naturalne. Następny przystanek - albo Grenlandia, albo Nigeria."

Martina Navratilova modli się o pokój

"To jest śmieszne. Przestańcie udawać, że rzeczywiście obchodzi was los Wenezuelczyków. Boże, mam nadzieję, że to się dla nich skończy dobrze..." - tak Navratilova zareagowała na wypowiedź Donalda Trumpa, który przekonywał o pięknej przyszłości czekającej na mieszkańców Wenezueli.

Martina Navratilova to jedna z najbardziej utytułowanych tenisistek w historii sportu. Przez lata przewodziła w światowym rankingu zarówno singlowym, jak i deblowym. Zwyciężyła w 59 turniejach wielkoszlemowych, sumując występy w grze pojedynczej, podwójnej oraz mikście. Pierwszy triumf odniosła we French Open w 1974 roku, a po raz ostatni zwyciężyła 32 lata później w US Open.