Nie ma odwrotu. Zdrajczyni Rosji czekała 10 miesięcy. "Chcę odpłacić"

W zapowiadającym się na hitowe starciu 1. rundy turnieju WTA w Brisbane zmierzyły się dwie eks-Rosjanki. Daria Kasatkina (40. WTA), która od marca zeszłego roku reprezentuje Australię, mierzyła się z Anastazją Potapową (55. WTA). Miesiąc temu ogłoszono, że Potapowa startować będzie pod flagą Austrii.
I rzeczywiście, pojedynek ten był niezwykle zacięty. Losy każdego z setów rozstrzygały się dopiero w ostatnich momentach. Pierwszą partię wygrała Potapowa 5:7, przełamując swoją rywalkę w ostatnim gemie. Kasatkina zrewanżowała się niedługo później. Przy stanie 4:4 w drugim secie zwyciężyła w gemie serwisowym Austriaczki, potem obroniła swoje podanie i wyrównała stan meczu.
Trzeci set przebiegał pod dyktando Potapowej. Prowadziła już 5:2 i miała trzy piłki meczowe, ale Kasatkina nie poddała się bez walki. Utrzymała swój serwis, a potem przełamała Austriaczkę. Ostatecznie jednak trzecią partię 6:4, a zatem i cały mecz, wygrała Potapowa.
Zobacz też: Polska prawie pewna! Oto potencjalni rywale Świątek i Hurkacza. Zaskakująca zmiana
Dla Darii Kasatkiny był to pierwszy występ w swojej nowej ojczyźnie. - Szczerze mówiąc, wyszłam na kort z taką radością, z takimi emocjami, że prawie się rozpłakałam. Ledwo dałam radę się opanować. Bardzo chciałam wygrać i poczuć tę dodatkową energię - stwierdziła po meczu na antenie ESPN. - Chcę godnie reprezentować Australię, osiągać dobre wyniki i tak dalej. Kiedy to się nie udaje, czuję się źle. Chcę odpłacić się za zaufanie.
Poprzedni sezon nie był łatwy dla Australijki. Rok 2024 zakończyła na dziewiątym miejscu w rankingu WTA, ale poprzednie miesiące przyniosły spadek do piątej dziesiątki zestawienia. - Miałam trudny rok. Już jest lepiej, ale muszę wyjść z tej dziury. To nie jest łatwe. Czuję się lepiej niż przez cały poprzedni sezon. Muszę zachować ten nastrój i grać swoje, a wyniki nadejdą - stwierdziła. 28-latka w żadnym zeszłorocznym turnieju nie awansowała nawet do ćwierćfinału.
Daria Kasatkina otwarcie krytykowała rosyjską inwazję na Ukrainę, a w zeszłym roku zdecydowała się na reprezentowanie nowej ojczyzny. - W moim kraju uważają mnie za zdrajczynię, ale mnie to nie obchodzi. Dokonałam pewnych wyborów i jestem dumna z tego, że mogę swobodnie mówić. W tej chwili powrót do domu jest dla mnie niebezpieczny, biorąc pod uwagę istniejący reżim. Ale nie żałuję nawet jednego procenta tego, co powiedziałam - mówiła w 2023 roku.
Anastazja Potapowa po zwycięstwie nad Kasatkiną awansowała do 1/16 finału turnieju w Brisbane, ale tam uległa w dwóch setach Dianie Sznajder (21. WTA) 1:6, 3:6. 21-latka nie podjęła decyzji o sportowej emigracji z Rosji. We wrześniu 2025 została odznaczona przez Władimira Putina orderem "Za zasługi dla Ojczyzny". O awans do ćwierćfinału zagra z turniejową "piątką", Amerykanką Madison Keys (7. WTA).