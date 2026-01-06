A jednak. Djoković ogłosił rezygnację!

Początek roku jak zwykle oznacza dla fanów tenisa wczesne wstawanie i emocjonowanie się rywalizacją najlepszych tenisistów i tenisistek na świecie. Start nowego sezonu tradycyjnie ma miejsce w Australii, a już 12 stycznia rozpocznie się rywalizacja w Australian Open.

Podczas gdy niektórzy przygotowują się do wielkoszlemowego turnieju podczas United Cup, inni walczą w pomniejszych rozgrywkach w Brisbane, Auckland czy Hong-Kongu. Niebawem swoje pierwsze spotkania miał rozegrać także Novak Djoković. 38-letni Serb chce pomścić poprzedni sezon, w którym zdobył tylko jeden tytuł pomniejszej rangi w Atenach. Wówczas w finale pokonał Włocha, Lorenzo Musettiego.

Końcówka roku 2025 była dla jednego z najlepszych tenisistów w historii nieudana. Djoković musiał wycofać się z ATP Finals ze względu na problemy fizyczne. Wcześniej również rywalizacja wielkoszlemowa nie przyniosła mu sukcesów - czterokrotnie meldował się w półfinałach, ale ani razu nie wystąpił w finale.

Niespodziewana rezygnacja. Djoković nie zagra w Adelaide International

Teraz, przed Australian Open, miał zagrać w turnieju ATP 250 w australijskiej Adelajdzie. Niestety, "Nole" ogłosił, że kibice nie ujrzą go na kortach w południowej części kraju. Oświadczenie opublikował na swoim profilu w serwisie Instagram.

"Do wszystkich moich fanów w Adelajdzie, niestety nie jestem jeszcze w pełni fizycznie gotowy, aby wystąpić w turnieju Adelaide International w przyszłym tygodniu. Jest to dla mnie osobiście bardzo rozczarowujące, ponieważ mam wspaniałe wspomnienia ze zwycięstwa w tym turnieju dwa lata temu.

Bardzo cieszyłem się na powrót, bo naprawdę czułem się tam jak w domu. Teraz koncentruję się na przygotowaniach do Australian Open i z niecierpliwością czekam na przyjazd do Melbourne oraz na spotkanie ze wszystkimi fanami tenisa w Australii" - czytamy.

38-latek jest rekordzistą jeśli chodzi o tytuły wielkoszlemowe - tych ma na koncie 24. Najlepsze wspomnienia ma z Australian Open, w którym triumfował aż dziesięciokrotnie. Obecnie jest czwartym tenisistą w rankingu ATP.

