Powrót na stronę główną

Hejter Świątek wrócił na kort. Oto jak mu poszło

Nie udał się Nickowi Kyrgiosowi powrót do sportowej rywalizacji. Australijczyk, który rozegrał pierwszy oficjalny mecz od marca, nie stanowił wielkiej przeszkody dla Aleksandara Kovacevicia. Amerykanin bez problemu zwyciężył 6:3, 6:4 i awansował do 1/8 finału turnieju ATP w Brisbane. Skandalista niejednokrotnie krytykował Igę Świątek, a teraz musi walczyć o swoją karierę.
Nick Kyrgios
Screenshot YT Tennis TV

Nick Kyrgios nie jest byle kim. Australijczyk co prawda zajmuje aktualnie miejsce w siódmej "setce" rankingu ATP, ale u szczytu swojej kariery plasował się w czołówce. W 2016 roku osiągnął swoją najwyższą pozycję - trzynastą. Przed czterema laty zanotował swoje najlepsze występy w turniejach wielkoszlemowych. W finale Wimbledonu przegrał z Novakiem Djokoviciem, dotarł też do ćwierćfinału US Open.

Zobacz wideo Luke Littler lubi grać pod presją? "On sam generuje negatywne emocje"

Liczne kontuzje sprawiły, że 30-latek musi swoją karierę odbudować od zera. Od października 2022 roku wygrał zaledwie jeden mecz w tourze. Długo walczył z nawracającą kontuzją nadgarstka. Problemy ze zdrowiem sprawiły, że zniknął z kortów w marcu zeszłego roku.

Nick Kyrgios z nieudanym powrotem

Wielkim powrotem na kort Nicka Kyrgiosa był pokazowy mecz przeciwko Arynie Sabalence. Spotkanie, które miało niewiele wspólnego czy z tenisem, czy chociażby z pierwotną "wojną płci" rozegraną przez legendarną Billie Jean King, zakończyło się jego zwycięstwem 6:3, 6:3. Po dziesięciu dniach od tego pojedynku przyszedł czas na prawdziwy powrót Australijczyka na kort. 

Zobacz też: Co za mecz Linette z Venus Williams!

I nie zakończył się on najlepiej. Pierwszy od dziewięciu miesięcy mecz Kyrgiosa w tourze odbył się w ramach turnieju ATP w Brisbane. Kyrgiosowi nie można było odmówić walki, ale w pojedynku 1/16 finału z Amerykaninem Aleksandarem Kovacevicem (58. ATP) był po prostu słabszy.

Gołym okiem widać było długi rozbrat z kortem, a odczucia potwierdzają statystyki. Australijczyk posłał zaledwie 10 winnerów względem 27 ze strony Kovacevicia, gorzej serwował, returnował, nie miał też żadnej okazji do przełamania. Amerykanin miał i je wykorzystał, dzięki czemu zwyciężył 6:3, 6:4.

Hejter Świątek i jego skandale

Okres bez gry Kyrgios spędził na swojej drugiej specjalności. Liczne skandaliczne wypowiedzi Australijczyka obiegają świat, a jedną z ulubionych "ofiar" 30-latka jest Iga Świątek. Nieustannie krytykuje on Polkę za sprawę zawieszenia za doping, chociaż sprawa 24-latki jest oczywista. Winna była zanieczyszczona melatonina, która zawierała niedozwoloną trimetazydynę. Wszystkie testy wykazały, że Świątek nie przyjęła zakazanej substancji w dużych ilościach, ani świadomie, przez co przyjęto tłumaczenia o przypadkowym zażyciu za wiarygodny.

Nie są to jedyne kontrowersyjne zachowania Nicka Kyrgiosa. W 2015 roku podczas meczu ze Stanem Wawrinką obraził Szwajcara, sugerując niewierność jego partnerki. Cztery lata później jego mecz z Casperem Ruudem zakończył się przedcześnie po ataku furii, podczasu którego Australijczyk obraził sędziego i wyrzucił krzesełko na kort.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/11 Z Warszawą kojarzy się Legia, ale nie możemy zapomnieć także o:

Quiz footbolowy. Dobrze znasz kluby piłkarskie? 9/11 to minimum dla kibica!