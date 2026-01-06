Co za mecz Linette z Venus Williams!

Magda Linette (52. WTA) - biorąc pod uwagę polskie tenisistki notowane w czołowej setce rankingu WTA - wybrała trzecią drogę w ramach przygotowań do Australian Open. Iga Świątek jest w Sydney, gdzie w barwach reprezentacji Polski rywalizuje w United Cup, Magdalena Fręch gra w Brisbane, natomiast poznanianka swoją formę na początku sezonu sprawdza w Auckland. Na inaugurację imprezy los przydzielił jej Venus Williams (145. WTA), która mimo 45 lat nadal jest w stanie pokazywać się z dobrej strony. Amerykanka otrzymała od organizatorów "dziką kartę", ale jej przygoda w tymi zawodami zakończyła się na starciu z drugą rakietą biało-czerwonych.

REKLAMA

Zobacz wideo Jaką Igę Świątek zobaczymy w 2026? Jej trener zapowiada zmiany

Linette pokonała Williams w Auckland

Linette potrzebowała aż dwóch godzin i 12 minut, aby ograć starszą z sióstr Williams. A wydawało się, że aż tyle sił i nerwów ten mecz nie będzie jej kosztował. W piątym i siódmym gemie premierowej partii poznanianka zyskała przełamania i prowadziła już 5:2. W kolejnej odsłonie wypracowała piłkę setową, ale zamiast zwycięstwa, Amerykanka odebrała jej podanie i odrobiła część strat. Finalnie to nasza tenisistka wygrała 6:4.

W drugim secie praktycznie emerytowana zawodniczka z USA zaskoczyła 52. rakietę globu. Najpierw zyskała breaka na 4:2, ale za moment ponownie na tablicy wyników widniał remis (4:4). Ostatnie słowo należało do Williams, która wygrała swój serwis, a po chwili przełamała Linette, triumfując 6:4.

O losach meczu decydowała zatem trzecia partia. Polka podkręciła tempo, a Amerykanka spuściła z tonu. Linette dwukrotnie odebrała rywalce podanie, pewnie zwyciężając 6:2 i w całym spotkaniu 2-1.

- Ona rozegrała świetny mecz i zasłużyła na zwycięstwo. Wytrzymała to, ale ja czułam, że mam szansę, co jest dla mnie dobrą wiadomością - mówiła po spotkaniu Williams.

Z kim teraz zagra Linette?

W drugiej rundzie turnieju w Auckland Magda Linette zmierzy się z Włoszką Elisabettą Cocciaretto (81. WTA), która pokonała na otwarcie inną z Amerykanek, Alycię Parks 6:2, 7:5. Polka ma korzystny bilans z tą przeciwniczką. W trzech meczach wygrała dwa razy - w 2024 roku była lepsza na mączce w Madrycie, a w poprzednim sezonie na twardym obiekcie w meksykańskiej Meridzie.

Magda Linette (Polska) - Venus Williams (USA) 6:4, 4:6, 6:2