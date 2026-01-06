Sabalenka wróciła do gry. Wystarczyło 47 minut, rekord

Aryna Sabalenka zakończyła ubiegły sezon na pozycji numer jeden rankingu WTA, ale na pewno też z niedosytem. Co prawda wygrała wielkoszlemowy US Open, ale przegrała też finały Australian Open oraz Rolanda Garrosa. Białorusinka ma cztery tytuły wielkoszlemowe, dwa mniej od Igi Świątek.
Aryna Sabalenka ma już za sobą pierwszy mecz w tym roku. I to jaki! Białorusinka potrzebowała zaledwie 47 minut, by pokonać Cristinę Bucsę (50. WTA) w II rundzie turnieju WTA 500 w Brisbane. Sabalenka pierwszego seta wygrała do 0 w zaledwie 23 minuty. W drugiej partii liderka światowego rankingu straciła zaledwie jednego gema i to dopiero w dwunastym gemie spotkania.
"Sabalenka - Bucsa 6:0 6:1. Bezlitosny występ Aryny w jej pierwszym meczu sezonu. 47 minut… co równa się jej najszybszemu zwycięstwu w historii. Wygrała już 34 z 36 ostatnich meczów w Australii. 6. zwycięstwo z rzędu w Brisbane. Broniąca tytułu i numer 1 na świecie wygląda zabójczo" - czytamy w serwisie X na The Trennis Letter.
- Zdecydowanie mój serwis spisywał się dziś naprawdę dobrze. Mam na myśli to, że wykonałam kilka serwisów i wolejów, co nie jest łatwe. Jestem bardzo zadowolona z poziomu mojej gry i cieszę się z powrotu do Brisbane - powiedziała Białorusinka po meczu, który zakończyła asem.
Sabalenka w trzeciej rundzie zmierzy się ze zwyciężczynią meczu: Sorana Cirstea - Jelena Ostapenko. Rok temu Białorusinka w finale w Brisbane pokonała Rosjankę Polina Kudermietową (164. WTA) 4:6, 6:3, 6:2.
Zobacz także: Gauff wywołała potężną burzę. Czołowy tenisista świata wmieszał w to Polskę
W Brisbane nie gra Iga Świątek, która w tym samym czasie występuje w reprezentacji Polski w turnieju United Cup.