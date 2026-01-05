Powrót na stronę główną

Wytknął błąd Idze Świątek. "Trudna technicznie zmiana"

Na początku sezonu 2026 Iga Świątek ma do poprawy jedną ważną rzecz. Tak przynajmniej twierdzi Greg Rusedski, słynny brytyjski tenisista. Jak podkreślił, błąd nie jest łatwy do naprawienia. A przecież już niedługo początek Australian Open. Co dokładnie musi zrobić polska tenisistka?
Iga Świątek
screen: Canal+ Sport

Serwis Tennis365 udostępnił wypowiedzi z czwartego odcinka podcastu Off Court with Greg. W nim Greg Rusedski, w przeszłości czwarty zawodnik rankingu ATP, powiedział, że Idze Świątek najbardziej będzie zależeć w tym roku na wygraniu Rolanda Garrosa. Często bowiem w poprzednich latach Polka była porównywana do Rafaela Nadala pod kątem skuteczności gry na paryskich kortach. Mówiono, że wśród kobiet zdominuje rywalizację we Francji, podobnie jak u mężczyzn zrobił to legendarny Hiszpan. Tymczasem Świątek odpadła w minionym sezonie w półfinale, przegrywając z Aryną Sabalenką.

Świątek musi to poprawić. "Trudna technicznie zmiana"

W kontekście Świątek dużo mówi się o Karierowym Wielkim Szlemie. Polka będzie mogła się nim pochwalić w momencie, kiedy wygra Australian Open, a ten turniej tradycyjnie ruszy już w styczniu. Rusedski dalej upiera się jednak, że to powrót na tron w Paryżu jest priorytetem, bo mączka to królestwo 24-latki.

Jednocześnie triumfator 15 turniejów rangi ATP zwraca uwagę na to, co musi poprawić Świątek w swojej grze. Wskazał na jeden konkretny aspekt.

- Jeśli chodzi o serwis, musi nieco wyżej unosić rękę podrzucającą piłkę. Czasami łokieć jest ustawiony zbyt wysoko i wtedy nie może odpowiednio obejść piłki i nadać jej rotacji. To niewielka, ale bardzo trudna technicznie zmiana - podkreślił Rusedski.

Tym Świątek imponuje. "Potrafi znakomicie się bronić"

W dalszej części wypowiedzi 52-latek ocenił, że sporo rywalek nauczyło się już grać przeciwko Świątek. Jednocześnie jest zachwycony jej możliwościami w defensywie.

- Jej forhend jest jednym z najlepszych w całym tourze, ale gdy gra przeciwko rywalkom uderzającym bardzo mocno, a sama używa tak ekstremalnego chwytu, bywa to trudne. Jest jednak fenomenalnie szybka i dlatego dzięki swojej atletyczności potrafi znakomicie się bronić - dodał.

Sezon 2026 Świątek rozpoczęła od morderczego boju z Evą Lys. Polka przegrała pierwszego seta 4:6, ale odwróciła losy rywalizacji, wygrywając kolejne partie 6:3, 6:4. Na otwarcie United Cup - turnieju drużyn mieszanych - nasza reprezentacja pokonała Niemcy 3:0. 

