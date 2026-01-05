Wytknął błąd Idze Świątek. "Trudna technicznie zmiana"

Serwis Tennis365 udostępnił wypowiedzi z czwartego odcinka podcastu Off Court with Greg. W nim Greg Rusedski, w przeszłości czwarty zawodnik rankingu ATP, powiedział, że Idze Świątek najbardziej będzie zależeć w tym roku na wygraniu Rolanda Garrosa. Często bowiem w poprzednich latach Polka była porównywana do Rafaela Nadala pod kątem skuteczności gry na paryskich kortach. Mówiono, że wśród kobiet zdominuje rywalizację we Francji, podobnie jak u mężczyzn zrobił to legendarny Hiszpan. Tymczasem Świątek odpadła w minionym sezonie w półfinale, przegrywając z Aryną Sabalenką.

Świątek musi to poprawić. "Trudna technicznie zmiana"

W kontekście Świątek dużo mówi się o Karierowym Wielkim Szlemie. Polka będzie mogła się nim pochwalić w momencie, kiedy wygra Australian Open, a ten turniej tradycyjnie ruszy już w styczniu. Rusedski dalej upiera się jednak, że to powrót na tron w Paryżu jest priorytetem, bo mączka to królestwo 24-latki.

Jednocześnie triumfator 15 turniejów rangi ATP zwraca uwagę na to, co musi poprawić Świątek w swojej grze. Wskazał na jeden konkretny aspekt.

- Jeśli chodzi o serwis, musi nieco wyżej unosić rękę podrzucającą piłkę. Czasami łokieć jest ustawiony zbyt wysoko i wtedy nie może odpowiednio obejść piłki i nadać jej rotacji. To niewielka, ale bardzo trudna technicznie zmiana - podkreślił Rusedski.

Tym Świątek imponuje. "Potrafi znakomicie się bronić"

W dalszej części wypowiedzi 52-latek ocenił, że sporo rywalek nauczyło się już grać przeciwko Świątek. Jednocześnie jest zachwycony jej możliwościami w defensywie.

- Jej forhend jest jednym z najlepszych w całym tourze, ale gdy gra przeciwko rywalkom uderzającym bardzo mocno, a sama używa tak ekstremalnego chwytu, bywa to trudne. Jest jednak fenomenalnie szybka i dlatego dzięki swojej atletyczności potrafi znakomicie się bronić - dodał.

Sezon 2026 Świątek rozpoczęła od morderczego boju z Evą Lys. Polka przegrała pierwszego seta 4:6, ale odwróciła losy rywalizacji, wygrywając kolejne partie 6:3, 6:4. Na otwarcie United Cup - turnieju drużyn mieszanych - nasza reprezentacja pokonała Niemcy 3:0.