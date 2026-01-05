Ależ miazga! Tak wygląda tabela United Cup po meczu Polska - Niemcy

Poniedziałkowy poranek w Sydney nie mógł zacząć się lepiej dla fanów polskiego tenisa. Biało-Czerwonych czekały trzy starcia z Niemcami - mecze singlowe z udziałem Huberta Hurkacza i Igi Świątek oraz rywalizacja mikstów, w której kapitan polskiej ekipy, Mateusz Terczyński, desygnował Katarzynę Kawę i Jana Zielińskiego.

Co za gra Polaków! To był nokaut

Hurkacz ograł Alexandra Zvereva (6:3, 6:4), czyli trzeciego tenisistę w rankingu ATP. Triumf Polaka był olbrzymią niespodzianką, gdyż wrócił do gry po 208 dniach rozbratu ze sportem. 1,5 godziny jednak wystarczyło, żeby rozprawić się z Niemcem. Kluczowe było 21 asów posłanych przez naszego zawodnika.

Po takim meczu Hurkacza spodziewaliśmy się podobnej gry ze strony Igi Świątek w starciu z Evą Lys. Niespodziewanie jednak niemiecka tenisistka ukraińskiego pochodzenia nastręczyła drugiej rakiecie świata nie lada problemów. Polka przez długi czas popełniała sporo błędów, a Lys dowodziła, że jest w fenomenalnej dyspozycji. Ostatecznie po trudnym starciu triumf przypadł reprezentantce Polski (3:6, 6:3, 6:4).

Dzięki wynikom Hurkacza i Świątek, polska ekipa była pewna ostatecznego zwycięstwa nad Niemcami. Formalnie do rozegrania pozostał jeszcze pojedynek mikstów, w którym obejrzeliśmy Katarzynę Kawę i Jana Zielińskiego. Ich rywalami był najsilniejszy niemiecki duet w postaci Zvereva i Laury Siegemund. I tu Biało-Czerwoni sprawili kolejną sensację, zwyciężając 7:6, 6:3. To był prawdziwy nokaut na zachodnich sąsiadach.

Tak prezentuje się tabela grupy F. Z Holandią wystarczy jedna wygrana!

Wygrana 3:0 pozwoliła Polakom na zajęcie 2. miejsca po pierwszej grupowej rywalizacji. Na prowadzeniu w grupie F są Niemcy, ale ci mają już za sobą wszystkie starcia. To sprawia, że przeciwko Holendrom, Biało-Czerwoni muszą wygrać tylko jeden mecz w celu zapewnienia sobie awansu. Nawet w przypadku porażki 1:2 z kadrą "Oranje", Polska będzie miała najlepszy bilans pojedynczych spotkań i wyjdzie z grupy z pierwszej lokaty.

Tabela grupy F po meczu Niemcy - Polska Screenshot: United Cup

Mecze Polaków z Holendrami zaplanowano na środę 7 stycznia od godz. 0:30 czasu polskiego. Hubert Hurkacz zagra z Tallonem Griekspoorem, a Iga Świątek podejmie Suzan Lamens. Po tych starciach dowiemy się, kto wystąpi w mikście.

