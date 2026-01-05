Tak Polacy zakończyli rywalizację z Niemcami w United Cup. To był nokaut

Odbywający się w Australii turniej United Cup to idealne preludium przed zbliżającym się wielkoszlemowym Australian Open. W ramach meczu Polski z Niemcami odbyły się trzy spotkania. Hubert Hurkacz pokonał Alexandra Zvereva, a Iga Świątek wygrała z Evą Lys. Jako ostatni do gry wszedł duet miksta. Katarzyna Kawa i Jan Zieliński zagrali z Laurą Siegemund i Zverevem.

Tak, tak, tak. Polska rozbija Niemców w mikście United Cup

Spotkanie trwało 96 minut i zakończyło się wygraną polskiej pary. Zdecydowanie więcej problemów Kawa i Zieliński mieli w pierwszym secie. Jego początek był lepszy w wykonaniu rywali, którzy na starcie przełamali Biało-Czerwonych. Na szczęście szybko udało się odpowiedzieć tym samym.

Do końca seta zobaczyliśmy jeszcze dwa break-pointy - w siódmym i ósmym gemie. O wyniku partii musiał zadecydować tie-break. W nim nastąpił prawdziwy koncert przegranych serwisów. Zaledwie pięć podań zakończyło się punktami dla serwującego akurat duetu.

W drugiej partii również znacznie częściej gema zdobywał zespół, który akurat serwował. Więcej przełamań - na szczęście - zanotowali Kawa i Zieliński, którzy już w ósmym gemie mogli zakończyć mecz. Prowadzili 5:2 i mieli piłkę meczową, ale rywale zdołali odpowiedzieć. Ostatecznie Polacy wygrali 6:3, a w całym spotkaniu 2:0.

To wielki sukces, a w pamięci należy mieć powrót Igi Świątek w meczu z Evą Lys i wspaniałą wygraną Huberta Hurkacza z Alexandrem Zverevem.

Laura Siegemund/Alexander Zverev - Katarzyna Kawa/Jan Zieliński 0:2 (6:7, 3:6)