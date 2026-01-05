Jest decyzja ws. meczów Świątek i Hurkacza. Tylko nie to!

Holandia przegrała w pierwszym meczu grupowym z Niemcami 0:3. Teoretycznie faworytem starcia z "Oranje" będą Polacy, ale nie można zlekceważyć rywali. Zrobią wszystko, żeby utrudnić Biało-Czerwonym zadanie na korcie w Sydney.

Znamy godziny kolejnych meczów Polaków w United Cup

Rywalizacja Polski z Holandią rozpocznie się od meczu singlistów. Tutaj Hubert Hurkacz zmierzy się z Tallonem Griekspoorem. Obaj panowie bardzo dobrze się znają, utrzymują też dobre relacje. Grali ze sobą pięciokrotnie - ostatni raz podczas zeszłorocznego Australian Open w pierwszej rundzie, Hurkacz wygrał wtedy w trzech setach. Ten mecz odbędzie się w nocy z wtorku na środę czasu polskiego, o godzinie 00:30. Wówczas w Sydney będzie tuż przed południem.

Po meczu Hurkacza na kort wyjdzie Iga Świątek. Wiceliderka światowego rankingu zmierzy się z Suzan Lamens. Ostatni i zarazem jedyny raz tenisistki grały ze sobą w drugiej rundzie US Open, Świątek wygrała po trzysetowym boju, Lamens była w stanie sprawić problemy. Pojedynek Polki z Holenderką rozpocznie się najwcześniej w środę o godzinie 2:00 naszego czasu.

Cała rywalizacja polsko-holenderska zakończy się mikstem. Składy pozostają tutaj jeszcze do ustalenia, będą zależne od wyników meczów Hurkacz - Griekspoor i Świątek - Lamens.

Jeśli Polska wygra z Holandią, to wejdzie do ćwierćfinału United Cup z pierwszego miejsca w grupie.