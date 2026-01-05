Tak wygląda ranking WTA po niewiarygodnym meczu Świątek z Lys

"Do trzech razy sztuka" - z pewnością z takim nastawieniem do Sydney przyjechali Polacy. W poprzednich dwóch latach przegrywali w finale United Cup. W tym sezonie chcą w końcu wygrać imprezę. Nadzieję dał Hubert Hurkacz, który mimo ponad 200-dniowej absencji triumfował w wielkim powrocie z Alexandrem Zverevem (6:3, 6:4) i wyprowadził Biało-Czerwonych na prowadzenie. Później do akcji wkroczyła Iga Świątek. Była zdecydowaną faworytką w starciu z Evą Lys, ale Niemka postawiła jej twarde warunki.

Co za emocje w meczu Świątek - Lys w United Cup. Tak wygląda ranking WTA Live

Pierwszy set zakończył się sensacyjnym zwycięstwem Lys. Polka była w stanie utrzymać tylko jedno własne podanie. Tym samym uległa 3:6. W drugim secie wcale łatwiej nie miała. Tym razem jednak nasza rodaczka utrzymała nerwy na wodzy. Przegrywała już 1:3, ale była w stanie odwrócić losy rywalizacji. Ba, wygrała pięć kolejnych gemów (6:3), co zaowocowało trzecią partią. Ta obfitowała w zwroty akcji. Lepiej presję wytrzymała Świątek - 6:4.

Ten mecz miał też wpływ na ranking WTA Live. Świątek dopisała sobie cenne punkty. Za zwycięstwo z Lys zgarnęła 32 "oczka". Tyle otrzymują tenisistki za wygraną w fazie grupowej, co można wyczytać w oficjalnym regulaminie WTA Tour. Maksymalnie w całej imprezie można zgarnąć 500 punktów (w singlu).

Tym samym Świątek nieco zbliżyła się do liderki, Aryny Sabalenki. Na koncie Polki widnieje 8210 "oczek". Wciąż traci jednak ponad dwa tysiące punktów do Białorusinki. Na trzecim miejscu na ten moment jest Coco Gauff, która w Australii odniosła jak dotąd jedno zwycięstwo, a raz musiała uznać wyższość rywalki.

Ranking WTA Live (stan na 5 stycznia na godzinę 11:55)

Aryna Sabalenka - 10 490 pkt (max 10 870 pkt - rywalizuje w Brisbane) Iga Świątek - 8210 pkt (max 8678 pkt - United Cup) Coco Gauff - 6288 pkt (max 6678 pkt - United Cup) Amanda Anisimowa - 6260 pkt (max 6733 pkt - Brisbane) Jelena Rybakina - 5850 pkt (max 6155 pkt - Brisbane) Jessica Pegula - 5323 pkt (max 5758 pkt - Brisbane) Jasmine Paolini - 4236 pkt (max 4680 pkt - United Cup) Mirra Andriejewa - 4126 pkt (max 4625 pkt - Brisbane) Madison Keys - 3895 pkt (max 4335 pkt - Brisbane) Jekatierina Aleksandrowa - 3375 pkt (max 3755 pkt - Brisbane).

Teraz przed reprezentacją Polski mikst. Nie ma on już jednak większego znaczenia w sprawie losów meczu z Niemcami. Biało-Czerwoni są pewni zwycięstwa, dlatego też w trzecim spotkaniu mogą zagrać Jan Zieliński, Katarzyna Piter czy Katarzyna Kawa.