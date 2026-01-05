Majchrzak szczęśliwie wszedł do turnieju. Skończyło się totalną demolką

Kamil Majchrzak (59. ATP) w decydującej rundzie kwalifikacji przegrał z Quentinem Halysem 6:1, 6:7(5), 4:6. Aby zagrać w głównej drabince, musiał liczyć na wycofanie się jednego z wyżej notowanych konkurentów. Tak się stało, bo z zawodów zrezygnował Joao Fonseca. Polak był jednak drugi w kolejce po miano "lucky losera", za Włochem Matteo Arnaldim. Ten jednak najpierw poddał swój finałowy mecz eliminacji z Rinky'm Hijikatą z powodu kontuzji kostki, a ostatecznie nie podjął też wyzwania rywalizacji z Altmeierem. Do gry wszedł reprezentant Polski.

Wygrana Majchrzaka w Brisbane

Majchrzak nie miał jeszcze okazji mierzyć się z tym przeciewnikiem. 27-latek w Kempen plasuje się obecnie na 44. pozycji rankingu ATP, na swoim koncie ma jedynie triumfy w challengerach i przed spotkaniem trudno było wskazać faworyta. Wraz z rozwojem wydarzeń na korcie piotrkowianin zyskiwał jednak przewagę i w drugiej partii zdemolował swojego rywala.

Wcześniej było znacznie trudniej. Pierwsza odsłona była bardzo zacięta, a Kamil wygrał ją dopiero w tie-breaku, uprzednio odrabiając stratę przełamania. Polak poszedł za ciosem i w kolejnej partii nie było już czego zbierać. Triumfował 6:0 i zasłużenie awansował do drugiego etapu imprezy w Brisbane.

Kolejnym przeciwnikiem Majchrzaka będzie reprezentant gospodarzy, inny z kwalifikantów Dane Sweeny (182. ATP) lub doświadczony Amerykanin Railly Opelka (52. ATP). Z Australijczykiem przedstawiciel biało-czerwonych jeszcze nie grał, natomiast z graczem zza oceanu mierzył się tylko raz, siedem lat temu w Playford.

Turniej w Brisbane ma być dobrym testem pod rozpoczynający się 12 stycznia Australian Open. Tym samym Majchrzak wybrał inny tok przygotowań od drugiego z Polaków, który pokaże się w Melbourne, Huberta Hurkacza. Wrocławianin wraz z Igą Świątek rywalizują obecnie w United Cup.

Kamil Majchrzak - Daniel Altmaier 7:6(4), 6:0