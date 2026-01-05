Gauff rozpętała potężną burzę słowami o kibicach. Teraz się tłumaczy

Coco Gauff już rozpoczęła sezon 2026. Na start wygrała z Solaną Sierrą, ale później poniosła zaskakującą porażkę z Jessiką Bouzas Maneiro. Zaskakującą, bo doprowadziła do trzeciego seta z Hiszpanką, a w nim została całkowicie zmieciona z kortu - 0:6. Jednak nie o jej wynikach w 2026 mówi się najwięcej, a o słowach, które skierowała do własnych kibiców. Wywołała sporą aferę.

Coco Gauff odpowiada na krytykę. "Wyrywają słowa z kontekstu"

- Mam wrażenie, że nasi kibice są najgorsi w całym tenisie. Zawsze mówiłam, że chciałabym, aby nasz kraj prezentował się tak, jak ma to miejsce w przypadku mniejszych państw - wypaliła Amerykanka na konferencji prasowej po meczu z Argentyną w United Cup. Jej słowa szybko poniosły się po całych Stanach Zjednoczonych i spotkały się z ostrą reakcją rodaków. "Nie uważam, by było to właściwe podejście...", "Ludzie nie mają pieniędzy, Coco", "Nie, oni po prostu nie wspierają Ciebie, słodziutka" - pisali.

Na tę krytykę Gauff postanowiła odpowiedzieć. Zrobiła to tuż przed meczem z Bouzas Maneiro. Zdecydowała się na długie oświadczenie. "Lol, wyjaśnię, bo ludzie wyrywają moje słowa z kontekstu" - zaczęła. "Nie oczekuję, że ludzie będą jeździć na turnieje, żeby nas oglądać. Ale jest wiele imprez, które organizujemy w USA, a także za granicą, w których Amerykanie pojawiają się na trybunach, niezależnie od tego, kto gra (z wyłączeniem US Open). Przyjeżdżają i tak naprawdę nie kibicują swoim rodakom. Natomiast ci z mniejszych krajów przyjeżdżają, ubrani w narodowe barwy i z flagami. Jasno widać, kogo wspierają" - kontynuowała wyraźnie wzburzona.

"Ludzie nie są mi nic winni"

"Mówiłam o tym tylko z mojej perspektywy. Uwierzcie mi, rozumiem finansowy aspekt i wiem, że tenis nie jest dostępny dla każdego. To, [co powiedziałam wcześniej, przyp. red.], to był raczej komentarz dla tych, którzy już uczestniczą i jak bardzo chciałbym, żeby byli tak pełni pasji jak ci kibice z innych krajów, szczególnie w turniejach, w których rywalizują drużyny" - dodawała, po czym błyskawicznie zaznaczyła. "Ludzie nie są mi nic winni. Po prostu szczerze odpowiadałam na zadane mi pytanie i była to po prostu obserwacja, którą zauważyłam, porównując inne państwa z moim, to wszystko. Niemniej jednak jestem wdzięczna za każde wsparcie, bez względu na to, jak duże lub małe jest" - puentowała.

Amerykanie bronią tytułu w United Cup za poprzedni sezon. Wówczas w finale pokonali Polaków. Dla naszej kadry był to wtedy drugi finał z rzędu i drugi przegrany. Wcześniej ulegli Niemcom. W tym roku celują w trofeum. Właśnie dziś rozpoczynają rywalizację. Na start mierzą się z naszymi zachodnimi sąsiadami. W fazie grupowej czeka ich jeszcze gra z Holendrami. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych z meczów Biało-Czerwonych w United Cup na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.