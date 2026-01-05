Kluczowa zmiana w rankingu WTA! Ważna wiadomość dla Świątek

Już za kilkanaście minut na korcie po raz pierwszy w 2026 roku zamelduje się Iga Świątek. Polka zmierzy się z Evą Lys w ramach United Cup. Nasza kadra celuje w trofeum, z którym dwa lata z rzędu rozmijała się o włos - przegrywała w finale. Zanim jeszcze 24-latka rozpoczęła rozgrzewkę, to dotarła do niej ważna wiadomość. Doszło do kluczowej zmiany w rankingu WTA. I to tuż za jej plecami.

REKLAMA

Zobacz wideo Jaką Igę Świątek zobaczymy w 2026? Jej trener zapowiada zmiany

Zmiana na pozycji numer trzy światowego rankingu. Amanda Anisimowa tuż za Igą Świątek

W poniedziałek 5 stycznia ukazało się najnowsze zestawienie. Na dwóch pierwszych pozycjach nie doszło do modyfikacji. Stawce wciąż przewadzi Aryna Sabalenka. I jak na razie jest niezagrożona. Ma ponad dwa tysiące punktów przewagi nad wiceliderką - Igą Świątek.

Do zmiany doszło na trzeciej pozycji. Straciła ją Coco Gauff. Jej miejsce zajęła jej rodaczka, Amanda Anisimowa. Tak wysoko finalistka Wimbledonu i US Open z 2025 roku jeszcze nie była. Najwyżej plasowała się na czwartej lokacie. "Jest teraz numerem jeden wśród Amerykanek. Pnie się coraz wyżej" - pisał profil The Tennis Letter na X. Anisimowa wyprzedziła Gauff nieznacznie, bo ledwie o 14 punktów. Na piątym miejscu plasuje się z kolei Jelena Rybakina. Do innych roszad w TOP 10 nie doszło.

Ranking WTA (stan na 5 stycznia 2026):

1. Aryna Sabalenka - 10 490 pkt

2. Iga Świątek - 8178 pkt

3. Amanda Anisimowa - 6287 pkt

4. Coco Gauff - 6273 pkt

5. Jelena Rybakina - 5850 pkt

6. Jessica Pegula - 5583 pkt

7. Madison Keys - 4335 pkt

8. Jasmine Paolini - 4236 pkt

9. Mirra Andriejewa - 4125 pkt

10. Jekatierina Aleksandrowa - 3375 pkt

...

52. Magda Linette - 1089 pkt

59. Magdalena Fręch - 1051 pkt.

Zobacz też: Gauff zaatakowała... własnych kibiców. "Najgorsi w tenisie".

Już wkrótce Anisimowa rozpocznie sezon. Nie wystartowała w United Cup. Pojawi się za to w Brisbane. Jej pierwszą rywalką w 2026 roku będzie 106. w rankingu WTA Kimberly Birrell. Będzie to dla niej pierwszy, a zarazem ostatni sprawdzian przed wielkoszlemowym Australian Open. Z kolei Świątek na kort wyjdzie już dziś, tuż po meczu Huberta Hurkacza z Alexandrem Zverevem, który rozpocznął się po godzinie 7:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z meczów Polaków w Sydney na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.