Kluczowa zmiana w rankingu WTA! Ważna wiadomość dla Świątek

Już za kilkanaście minut na korcie po raz pierwszy w 2026 roku zamelduje się Iga Świątek. Polka zmierzy się z Evą Lys w ramach United Cup. Nasza kadra celuje w trofeum, z którym dwa lata z rzędu rozmijała się o włos - przegrywała w finale. Zanim jeszcze 24-latka rozpoczęła rozgrzewkę, to dotarła do niej ważna wiadomość. Doszło do kluczowej zmiany w rankingu WTA. I to tuż za jej plecami.
W poniedziałek 5 stycznia ukazało się najnowsze zestawienie. Na dwóch pierwszych pozycjach nie doszło do modyfikacji. Stawce wciąż przewadzi Aryna Sabalenka. I jak na razie jest niezagrożona. Ma ponad dwa tysiące punktów przewagi nad wiceliderką - Igą Świątek.
Do zmiany doszło na trzeciej pozycji. Straciła ją Coco Gauff. Jej miejsce zajęła jej rodaczka, Amanda Anisimowa. Tak wysoko finalistka Wimbledonu i US Open z 2025 roku jeszcze nie była. Najwyżej plasowała się na czwartej lokacie. "Jest teraz numerem jeden wśród Amerykanek. Pnie się coraz wyżej" - pisał profil The Tennis Letter na X. Anisimowa wyprzedziła Gauff nieznacznie, bo ledwie o 14 punktów. Na piątym miejscu plasuje się z kolei Jelena Rybakina. Do innych roszad w TOP 10 nie doszło.
Już wkrótce Anisimowa rozpocznie sezon. Nie wystartowała w United Cup. Pojawi się za to w Brisbane. Jej pierwszą rywalką w 2026 roku będzie 106. w rankingu WTA Kimberly Birrell. Będzie to dla niej pierwszy, a zarazem ostatni sprawdzian przed wielkoszlemowym Australian Open. Z kolei Świątek na kort wyjdzie już dziś, tuż po meczu Huberta Hurkacza z Alexandrem Zverevem, który rozpocznął się po godzinie 7:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z meczów Polaków w Sydney na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.