Sensacyjny mecz Hurkacza! 84 minuty i koniec, Zverev wyszedł z siebie

Z jednej strony wielki głód gry, a z drugiej długa przerwa spowodowana kontuzją – tak wyglądała sytuacja Huberta Hurkacza przed poniedziałkowym pojedynkiem z Aleksandrem Zverevem. Ich wcześniejsze mecze zapowiadane były zwykle jako hity. Ale teraz, właśnie ze względu na ponadpółroczny rozbrat z rywalizacją Polaka – obecne jego możliwości pozostawały ogromną niewiadomą. Zamiast jednak zakrywać oczy z powodu lania od Zvereva, fani 28-latka niekiedy mogli przecierać je z niedowierzania.

Wyjątkowe zwycięstwo Hurkacza. Polak wyprowadził Niemca z równowagi

- Jestem w pełnił sił, a to teraz najważniejsze. To będzie wyzwanie i dobra okazja, by zobaczyć, na jakim jestem poziomie – mówił Hurkacz na konferencji prasowej tuż przed rozpoczęciem United Cup. Poprzedni mecz zagrał 11 czerwca ubiegłego roku, a niedługo później – po raz drugi w ciągu 12 miesięcy – przeszedł artroskopię kolana.

Wielu sympatyków tenisisty z Wrocławia mogło się obawiać tego występu, mając na uwadze nie tylko wspomnianą przerwę, ale też fakt, że naprzeciwko zawodnika, który spadł na 83. miejsce na liście ATP stanął właśnie Zverev. Trzeci tenisista globu dzień wcześniej znacząco przyczynił się do efektownego zwycięstwa Niemców nad Holendrami 3:0, a w trzech wcześniejszych pojedynkach z Polakiem przegrał tylko raz. Tuż przed feralną kontuzją kolana Hurkacza na Wimbledonie 2024, która mocno naznaczyła w ostatnich dwóch sezonach karierę Polaka.

W poniedziałek jednak półfinalista Wimbledonu 2021 pokazał, że przygotował się naprawdę dobrze, a wspomniany głód gry zrobił swoje. Owszem, były momenty, kiedy tenisowa rdza dała o sobie znać. Na przykład wtedy, gdy w pierwszym secie Hurkacz zepsuł akcję przy siatce i nie udał mu się skrót. Ale w zdecydowanej większości sytuacji Hurkacz prezentował się wtedy w wydaniu, za jakim bardzo tęsknili jego fani. I przypomniał po raz kolejny, że należy do najlepiej serwujących tenisistów świata. W pierwszej partii zaliczył 13 asów, a Zverev raz po raz tylko kierował bezradny wzrok w kierunku swojej drużyny.

Niemiec początkowo nieco pomagał w tej partii rywalowi swoimi błędami. Ale nie tylko dzięki nim Polak najpierw prowadził 3:0, a po kilku minutach 4:1.

Tylko pierwszych kilka akcji z resztą ekipy oglądała z uśmiechem Iga Świątek. Potem liderka biało-czerwonych opuściła trybuny, by przygotowywać do swojego występu. Tak jakby przewidziała, że jej kolega z drużyny da popis i pewnie pokona faworyta.

Hurkacz lepszy od Zvereva. Niemiec tylko zasłaniał twarz

Zverev już pod koniec pierwszej odsłony zaczął się lepiej spisywać, a od początku kolejnej jasno pokazywał, że łatwo nie odpuści. Mierzący niemal dwa metry Niemiec poprawił skuteczność serwisową i zaczął lepiej atakować podanie Polaka. Ale jedyne, co był w stanie osiągnąć, to break point w czwartym gemie. Ale w kluczowym momencie wrocławianin znów był na posterunku i posyłał kolejne asy, a jego przeciwnik tylko zasłaniał twarz po nieudanych akcjach.

Cierpliwość Polaka została wynagrodzona w siódmym gemie drugiego seta. Wykorzystał wtedy drugą okazję na przełamanie, a sfrustrowany Zverev cisnął mocno rakietą o kort, za co otrzymał ostrzeżenie. Finalista Australian Open 2025 nie miał już potem nic do powiedzenia – koncert Polaka trwał w najlepsze.

W wymarzony sposób Hurkacz nie tylko wrócił do gry po długiej przerwie, ale i powetował sobie jedną z pamiętnych porażek ze Zverevem. W finale United Cup 2024 przegrał trzygodzinny dreszczowiec, w którym nie wykorzystał dwóch piłek meczowych. Biało-czerwoni przegrali wtedy cały mecz 1:2. Przegrali też finał poprzedniej edycji, w której ich rywalami była ekipa USA.

W drugiej odsłonie meczu Polska – Niemcy Iga Świątek zagra z Evą Lys. Hurkacz i Zverev mogą zmierzyć się jeszcze ponownie, jeśli kapitanowie obu drużyn wytypują ich również do występu w mikście. W przypadku remisu po pojedynkach singlowych rywalizacja par mieszanych będzie rozstrzygająca.