Jej siostra "zdradziła" Rosję. Tak ją podsumowała

Obecnie najwyżej sklasyfikowaną w rankingu WTA Rosjanką jest Mirra Andriejewa. Nastoletnia tenisistka zajmuje w nim 9. lokatę. Bardzo wysoko są też Jekaterina Aleksandrowa (10.), Ludmiła Samsonowa (17.), Diana Sznajder (21.) oraz właśnie Weronika Kudermietowa, która jest na ten moment 30. rakietą świata. W szczytowym momencie kariery znajdowała się jednak nawet w TOP 10 zestawienia WTA.

Rosjanka wybrała Kazachstan. "To drażliwy temat"

Weronika Kudermietowa ma sześć lat młodszą (roczniki 1997 i 2003) siostrę, która również udowadnia spory tenisowy talent. Polina już jako nastolatka potrafiła seryjnie wygrywać turnieje rangi ITF. Jej kariera w ostatnich latach nie nabrała jednak oczekiwanego rozpędu. Najwyżej w rankingu WTA była klasyfikowana na 54. miejscu i nie wygrała dotychczas żadnych zawodów w tenisowej elicie, choć raz grała w finale (na początku 2025 roku w Brisbane przegrała z Aryną Sabalenką).

W grudniu Polina Kudermietowa podjęła kontrowersyjną decyzję. Ogłosiła, że w przyszłym sezonie będzie na kortach reprezentować Uzbekistan. Jak się okazuje - nie poprosiła wcześniej o radę starszej siostry. Oto słowa Weroniki Kudermietowej z wywiadu dla portalu "tatar-inform.ru":

- Szczerze mówiąc, to dla mnie dość drażliwy temat. Nie pochwalam jej wyboru, nie konsultowała się z nikim, to jej osobisty wybór. Uważam, że jej motywacja do zmiany obywatelstwa ma zarówno podteksty finansowe, jak i chęć dotarcia na igrzyska olimpijskie. W końcu jako rosyjska zawodniczka trudno było jej zdobywać wysokie miejsca w rankingu. A w Uzbekistanie będzie trzecią, a nawet drugą najlepszą tenisistką w kraju - podsumowała Rosjanka.