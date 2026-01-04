Gdzie obejrzeć mecz Świątek? United Cup 2026. Polska - Niemcy

United Cup to w ostatnich latach stały punkt w kalendarzu Igi Świątek i Huberta Hurkacza. Oboje reprezentowali Polskę w poprzednich jego edycjach i nie inaczej będzie w tym roku. W 2023 r. odpadli dopiero w półfinale, a rok i dwa lata później grali w wielkim finale. Niestety ani razu nie byli w stanie sięgnąć po końcowy triumf. Najpierw lepsi od nich okazali się Niemcy, a potem Amerykanie. Ci pierwsi będą naszymi premierowymi rywalami w rozpoczętej właśnie czwartej edycji zmagań.

REKLAMA

Zobacz wideo Jaką Igę Świątek zobaczymy w 2026? Jej trener zapowiada zmiany

Świątek i Hurkacz rozpoczynają sezon. Znów zagrają dla Polski

Polacy trafili bowiem do grupy F, gdzie poza naszymi zachodnimi sąsiadami znaleźli się także Holendrzy. W pierwszym starciu Niemcy pokonali tych ostatnich 3:0. W singlu pań Eva Lys wygrała z Suzan Lamens, w singlu mężczyzn Alexander Zverev ograł Tallona Griekspoora, a w mikście duet Laura Siegemund / Alexander Zverev uporał się z Demi Schuurs i Tallonem Griekspoorem. Tym samym poniedziałkowe starcie Polska - Niemcy zapowiada się na niezwykle zacięte.

Jako pierwsi na korcie w Sydney powinni zameldować się panowie. Jak możemy przeczytać na stronie organizatorów, w pierwszym meczu Hubert Hurkacz zmierzy się z Alexandrem Zverevem. Dla Polaka zadanie z pewnością nie będzie łatwe, bo Zverev to obecnie trzeci zawodniki rankingu ATP (Hurkacz jest 72. - red.). W dodatku w czterech dotychczasowych starciach nasz tenisistą górą był tylko raz - w 2024 r. podczas turnieju w Halle.

Zdecydowanie łatwiejsze zadanie stoi przed Igą Świątek. Wiceliderka światowych list zagra z 40. w rankingu WTA Evą Lys, przecikwo której ani razu nie straciła seta (a grała z nią trzy razy). Polka będzie więc zdecydowaną faworytką. Jeśli po meczach singlowych będziemy mieli remis 1:1, o zwycięstwie zadecyduje mikst. Jak na razie po stronie Polaków są do niego zgłoszeni Świątek i Hurkacz, a po stronie Niemców - Zverev i Laura Siegemund. Ekipy mają jednak prawo dokonać zmian.

United Cup: Polska - Niemcy. Gdzie i kiedy oglądać mecze Świątek i Hurkacza? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE, WYNIKI]

Mecz Polska - Niemcy w ramach fazy grupowej United Cup odbędzie się w poniedziałek 5 stycznia. Pojedynek Hurkacza ze Zverevem powinien rozpocząć się o godz. 7:30 rano polskiego czasu. Starcie Świątek - Lys - tuż po jego zakończeniu (ok. 8:30 - 9:00). Mikst zostanie rozegrany po krótkiej przerwie po spotkaniu pań. Transmisje ze wszystkich tych starć można będzie obejrzeć na antenie Polsatu Sport 1 oraz w internecie - na płatnej platformie streamingowej Polsat Box Go. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.