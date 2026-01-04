Nocne wieści przed meczem Igi Świątek. Rywalka już wygrała

Sezon tenisowy 2026 rozpoczęty. Najlepsze tenisistki i najlepsi tenisiści rywalizują przede wszystkim w Australii gdzie odbywa się m.in. turniej United Cup. Mocny skład wystawiła reprezentacja Polski. W zespole znalazł się Hubert Hurkacz oraz wiceliderka rankingu WTA, Iga Świątek. Pierwszy mecz Polki odbędzie się 5 stycznia, na korcie pojawiła się już jej najbliższa rywalka.

Eva Lys pewnie wygrywa z Suzan Lamens w pierwszym meczu United Cup

Turniej United Cup świetnie rozpoczęła najbliższa rywalka Igi Świątek Eva Lys. Niemka pewnie wygrała z z Suzan Lamens, 2:0 w setach. Spotkanie od samego początku miało interesujący przebieg. Lys rozpoczęła wygranym gemem serwisowym, po którym na korcie oglądaliśmy serię przełamań, którą zakończył dopiero siódmy gem. Lys pewnie wygrała pierwszego seta 6:2. W trakcie miała drobne problemy zdrowotne spowodowane odciskami, Niemkami korzystała nawet z pomocy medycznej, nie wybiło jej to jednak z rytmu.

W drugim secie Lys potwierdziła klasę. W końcowym triumfie ponownie mogły jej jednak przeszkodzić problemy zdrowotne. Niemka podkręciła kostkę na początku seta. Pierwsze przełamanie dla najbliższej rywalki Igi Świątek oglądaliśmy w czwartym rozdaniu. Lys wygrała wówczas trzy gemy z rzędu i przejęła pełną kontrolę nad spotkaniem. Lamens sił starczyło na jednego breaka, nie wpłynął on jednak na losy meczu. Lys wygrała całe spotkanie 6:2, 6:2.

Teraz czas na mecz Lys z Igą Świątek

Iga Świątek mogła przyglądać się swoim najbliższym rywalkom. Zdecydowanie lepiej wypadła Niemka. To właśnie meczem z Lys nasza reprezentantka rozpocznie swój udział w turnieju United Cup.

Spotkanie w ramach starcia Polska - Niemcy zostanie rozegrane w poniedziałek 5 stycznia. Mecz zaplanowano na około 7:30 czasu polskiego. Panie przystąpią do rywalizacji po starciu Huberta Hurkacza z Alexandrem Zverevem.