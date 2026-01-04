Niebywałe, jak Rosjanie potraktowali Świątek. Kabaret

Okres noworoczny to czas na najróżniejsze podsumowania. Zazwyczaj są one całkiem rzeczowe, a ich autorzy zajmują się tematami ciekawymi czy też ważnymi. Jednak nie wszystkie zestawienia można opisać takimi epitetami.

REKLAMA

Zobacz wideo Jaką Igę Świątek zobaczymy w 2026? Jej trener zapowiada zmiany

W rosyjskich mediach pojawił się bowiem jeden z najdziwniejszych rankingów związanych z ubiegłorocznymi zmaganiami tenisistek na światowych kortach. Nie chodzi tu o to, która zawodniczka rozegrała najlepszy sezon, która zwyciężyła w najbardziej imponującym stylu, która była największą pozytywną bądź negatywną niespodzianką minionych miesięcy albo który mecz był najbardziej emocjonujący.

Rosjanie oceniają modę na kortach

Rosjanie stwierdzili bowiem, że ułożą zestawienie... najpiękniejszych kreacji zaprezentowanych w 2025 na światowych kortach. Już sama tematyka rankingu zaskakuje. Wyniki natomiast przyprawiają o dreszcze żenady. No ale po kolei.

Zobacz też: Dwie piłki mistrzowskie i łzy Igi Świątek. Oto czego jej brakuje

Najlepszy strój ostatnich 12 miesięcy zaprezentowała Jelena Rybakina (5. WTA). Chodzi o ciemnofioletowy strój, w którym Kazaszka zwyciężyła podczas WTA Finals. Na drugim miejscu znalazła się Mirra Andriejewa (9. WTA), która na French Open wystąpiła w bordowym komplecie. Najniższe miejsce na podium zajęła Anna Kalinskaja (33. WTA). Na US Open zaprezentowała się w niebieskim topie i granatowej spódniczce.

Rosjanie zrobili ranking. Tam umieścili Świątek

Ciężko jednak uznać, że wybór jest w pełni obiektywny. Zwyciężczyni rankingu, Jelena Rybakina, jest naturalizowaną Kazaszką. Urodziła się w Moskwie, a swoją nową ojczyznę reprezentuje od 2018 roku. Podium uzupełniły dwie Rosjanki, a czwarta jest Aryna Sabalenka - Białorusinka. Kolejne cztery miejsca zajmują, co za zaskoczenie! - cztery Rosjanki. Dopiero na dziewiątej lokacie uplasowała się Amerykanka Jessica Pegula.

Z kolei miejsce Igi Świątek jest niejako domyślne. Kolorowy uniform Polki z French Open zajął trzynastą lokatę, bo pod uwagę wzięto stroje właśnie trzynastu tenisistek. Zabrakło też miejsca dla wielu zawodniczek spoza czołówki.

Ciężko się spodziewać wspomnienia o Ukraince Elinie Switolinie (14. WTA), ale pominięto aż trzy zawodniczki z czołowej "10" rankingu WTA - Amandę Anisimovą, Madison Keys oraz Jasmine Paolini. W zestawieniu pojawiła się za to Erika Andriejewa (270. WTA). Rzecz jasna, Rosjanka.