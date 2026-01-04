Niebywałe, jak Rosjanie potraktowali Świątek. Kabaret

Okres noworoczny to czas na najróżniejsze podsumowania. Zazwyczaj są one całkiem rzeczowe, a ich autorzy zajmują się tematami ciekawymi czy też ważnymi. Jednak nie wszystkie zestawienia można opisać takimi epitetami.
W rosyjskich mediach pojawił się bowiem jeden z najdziwniejszych rankingów związanych z ubiegłorocznymi zmaganiami tenisistek na światowych kortach. Nie chodzi tu o to, która zawodniczka rozegrała najlepszy sezon, która zwyciężyła w najbardziej imponującym stylu, która była największą pozytywną bądź negatywną niespodzianką minionych miesięcy albo który mecz był najbardziej emocjonujący.
Rosjanie stwierdzili bowiem, że ułożą zestawienie... najpiękniejszych kreacji zaprezentowanych w 2025 na światowych kortach. Już sama tematyka rankingu zaskakuje. Wyniki natomiast przyprawiają o dreszcze żenady. No ale po kolei.
Najlepszy strój ostatnich 12 miesięcy zaprezentowała Jelena Rybakina (5. WTA). Chodzi o ciemnofioletowy strój, w którym Kazaszka zwyciężyła podczas WTA Finals. Na drugim miejscu znalazła się Mirra Andriejewa (9. WTA), która na French Open wystąpiła w bordowym komplecie. Najniższe miejsce na podium zajęła Anna Kalinskaja (33. WTA). Na US Open zaprezentowała się w niebieskim topie i granatowej spódniczce.
Ciężko jednak uznać, że wybór jest w pełni obiektywny. Zwyciężczyni rankingu, Jelena Rybakina, jest naturalizowaną Kazaszką. Urodziła się w Moskwie, a swoją nową ojczyznę reprezentuje od 2018 roku. Podium uzupełniły dwie Rosjanki, a czwarta jest Aryna Sabalenka - Białorusinka. Kolejne cztery miejsca zajmują, co za zaskoczenie! - cztery Rosjanki. Dopiero na dziewiątej lokacie uplasowała się Amerykanka Jessica Pegula.
Z kolei miejsce Igi Świątek jest niejako domyślne. Kolorowy uniform Polki z French Open zajął trzynastą lokatę, bo pod uwagę wzięto stroje właśnie trzynastu tenisistek. Zabrakło też miejsca dla wielu zawodniczek spoza czołówki.
Ciężko się spodziewać wspomnienia o Ukraince Elinie Switolinie (14. WTA), ale pominięto aż trzy zawodniczki z czołowej "10" rankingu WTA - Amandę Anisimovą, Madison Keys oraz Jasmine Paolini. W zestawieniu pojawiła się za to Erika Andriejewa (270. WTA). Rzecz jasna, Rosjanka.