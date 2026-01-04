Rybakina mówi wprost. Jasny sygnał dla Świątek i reszty

Jelena Rybakina (5. WTA) nie miała udanego ubiegłego sezonu. W żadnym z czterech turniejów wielkoszlemowych nie awansowała choćby do ćwierćfinału. 2025 roku zakończyła zwycięstwami w turniejach mało prestiżowych WTA 500 w Strasburgu i Ningbo. Najbardziej cieszyć mógł ją triumf (nieco na osłodę) w WTA Finals, czyli turnieju z udziałem ośmiu najlepszych tenisistek świata. Kazaszka w nim w finale pokonała 6:3, 7:6 Białorusinkę Arynę Sabalenkę (1. WTA).

Jelena Rybakina mówi o swoim celu na ten sezon

Teraz Jelena Rybakina przedstawiła swoje cele na 2026 rok. Najważniejszy z nich to coś, co nie udało się w poprzednim sezonie, czyli zwycięstwo w turnieju wielkoszlemowym.

- Chodzi o stabilność. Wydaje mi się, że zawsze potrafię pokazać dobrą grę, ale czasem brakuje mi regularności. W zeszłym roku też z tym miałam trudności. Dlatego cieszę się, że teraz jestem zdrowa. Mam nadzieję, że będziemy mogli dalej pracować w tym samym duchu i że osiągnę swoje cele. Może się to wydarzyć wcześniej lub później, ale zdecydowanie staram się mocno pracować. Zwycięstwo w turnieju wielkoszlemowym to mój cel. Mam nadzieję, że uda mi się go osiągnąć - powiedziała Rybakina.

Kazaszka w swojej karierze tylko raz wygrała turniej wielkoszlemowy - w 2022 roku na Wimbledonie. Oprócz tego była w finale Australian Open 2023, gdzie przegrała z Aryną Sabalenką 6:4, 3:6, 4:6.

Rybakina obecnie jest w Brisbane. Tam zagra w turnieju rangi WTA 500, który odbędzie się w dniach 4-11 stycznia. Jest tam rozstawiona z "3" (z "1" Sabalenka, a z "2" - Amanda Anisimova).

- To mocny turniej. Myślę, że tylko dwa turnieje rangi WTA-500 w tym roku są tak mocne. Zawsze trudno jest zacząć sezon. Oczywiście, chcę dobrze wypaść, ale najważniejsze to grać dobry tenis później i oczywiście w turniejach wielkoszlemowych. Zrobiliśmy wraz ze sztabem szkoleniowym całkiem niezłą robotę. Oczywiście nie jest idealnie, zawsze możemy być lepsi. Ja też miałam pewne problemy, więc musiałam wziąć kilka dni wolnego, by się zregenerować - dodała Rybakina.