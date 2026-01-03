Gauff nie mogła tego przegrać. Koniec po 58 minutach

Coco Gauff (3. WTA) na starcie sezonu gra w United Cup, gdzie reprezentacji Stanów Zjednoczonych broni tytułu (w zeszłorocznym finale pokonała Polskę). 21-latkę od razu czekało trudne zadanie - musiała utrzymać kadrę w grze w rywalizacji z Argentyną po tym, jak Taylor Frtiz (6. ATP) przegrał 6:4, 5:7, 4:6 z Sebastianem Baezem (45. WTA).

REKLAMA

Zobacz wideo Jaką Igę Świątek zobaczymy w 2026? Jej trener zapowiada zmiany

Coco Gauff na ratunek reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Tąpnięcie w pierwszym secie

Przeciwniczką mistrzyni Roland Garros była Solana Sierra (66. WTA), która już w pierwszym gemie miała break point. Nie wykorzystała go, natomiast Amerykanka niedługo później podwyższyła prowadzenie na 2:0, wykorzystując drugą okazję na przełamanie. A następnie znów obroniła się przed utratą serwisu i uciekła na 3:0.

Rozpędzona zawodniczka w kolejnym gemie ponownie wykorzystała drugi brak point, przez co zrobiło się 4:0. A przy własnym serwisie nie straciła nawet punktu i jej przewaga była już bardzo duża. Potem Sierra zdołała utrzymać podanie, ale po pierwszej piłce setowej wszystko stało się jasne. Gauff zwyciężyła 6:1 w 30 minut.

Coco Gauff zdemolowała Solanę Sierrę w United Cup. Wystarczyła niecała godzina

Drugą partię 21-latka rozpoczęła od przełamania, wykorzystując drugą szansę. I poszła za ciosem, wygrywając własne podanie bez straty punktu. W ogóle nie zapowiadało na to, że się zatrzyma - za moment znów odebrała serwis rywalce (za drugim podejściem).

Sprawdź też: 85 minut i koniec! Tak Majchrzak rozprawił się z synem legendy w Brisbane

Co zrobiła Gauff przy własnym podaniu? Ponownie triumfowała "do zera" i miała zwycięstwo na wyciągnięcie ręki. Zwłaszcza że za moment popisała się jeszcze jednym przełamaniem. Jednak Sierra odpowiedziała przełamaniem powrotnym, dając sobie złudną nadzieję na powrót. Amerykanka szybko ją wygasiła, odbierając Argentynce serwis - po pierwszej piłce meczowej ustaliła wynik na 6:1, 6:1. Spotkanie trwało 58 minut. - Surowa lekcja tenisa - podsumował komentator Polsatu Sport.

Po zwycięstwie Gauff stało się jasne, że amerykańsko-argentyńską rywalizację rozstrzygnie mikst. W nim 21-latka ma zagrać w parze z Taylorem Fritzem, a rywale pierwotnie zgłosili Marię Lourdes Carle i Guido Andreozziego.