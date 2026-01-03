"To nie było potrzebne". Świątek wprost o "bitwie płci" z udziałem Sabalenki

Aryna Sabalenka przegrała w Dubaju z Nickiem Kyrgiosem 3:6, 3:6 w pokazowym meczu z cyklu "bitwa płci". Spotkanie odbyło się 28 grudnia, a pierwsza rakieta kobiecego rankingu nie była w stanie zagrozić Australijczykowi, który w męskim zestawieniu plasuje się obecnie na 671. pozycji. Wielu kibiców uznało to wydarzenie za bezsensowne.

Świątek wprost o meczu Sabalenki.

Obecnie trwa już United Cup, turniej drużyn mieszanych. Na pierwsze spotkanie czeka reprezentacja Polski z Igą Świątek w składzie.

24-latka została poproszona przez dziennikarzy na konferencji prasowej o opinię na temat pojedynku Sabalenka - Kyrgios. Świątek odpowiedziała szczerze. Z jej słów jasno wynika, że takie wydarzenia nie powinny mieć miejsca.

- Nie oglądałam tego, bo nie interesują mnie takie rzeczy. To było po prostu widowisko, show, które przyciągnęło uwagę, ale nie miało nic wspólnego ze zmianami społecznymi ani niczym ważnym, co mogłoby wpłynąć na kobiecy tenis. Użyli tej samej nazwy, co mecz Billie Jean King w 1973 roku, ale to wszystko. My, kobiety, zdołałyśmy się wyróżnić i pokazać nasz tenis na własnych warunkach; mamy wspaniałe, indywidualne historie i nie musimy porównywać się z męskim tenisem - wyjaśniła polska zawodniczka cytowana przez serwis puntodebreak.com.

Chwilę później Świątek nawiązała do idei rozgrywania United Cup. W ostatnich latach było widać, że rozgrywanie tego typu turnieju ma sens.

- Nie sądzę, aby potrzebne były mecze takie jak ten, który rozegrali Sabalenka i Kyrgios, lecz wydarzenia takie jak to, w których oba cykle się jednoczą. To właśnie sprawia, że tenis staje się większy, lepszy i ciekawszy dla wszystkich - dodała.

Z kim reprezentacja Polski zagra na United Cup?

Biało-Czerwoni podczas United Cup wystąpią w Sydney, gdzie w grupie F zmierzą się z Niemcami i Holandią. W przypadku awansu do czołowej ósemki nasz zespół nie będzie musiał się przemieszczać, ponieważ faza pucharowa również odbędzie się w Sydney.

W poniedziałek (5 stycznia) Polska zmierzy się z Niemcami. Dwa dni później zagramy z Holandią. Zwycięzcy sześciu grup awansują do ćwierćfinałów, a stawkę uzupełnią dwie najlepsze drużyny z drugich miejsc - po jednej z każdego miasta.

W naszej kadrze znalazł się poza Świątek m.in. Hubert Hurkacz. To dla niego powrót do gry po kilkumiesięcznej przerwie.