Hit! Linette poznała pierwszą rywalkę w sezonie. To 45-letnia legenda

Magda Linette (54. WTA) poprzedni sezon zakończyła już w pierwszej połowie października, po sześciu porażkach z rzędu w singlu. Pod koniec 2025 r. wzięła udział w turnieju pokazowym World Tennis League, a niedługo rozpocznie nowy sezon. Wystartuje w zawodach WTA 250 w Auckland.

Magda Linette poznała przeciwniczki w Auckland. Na początek mecz z legendą

Znana jest już drabinka turniejowa. Rozstawiona z numerem piątym Polka w pierwszej rundzie zagra z nie byle kim, co Venus Williams, siedmiokrotną mistrzynią Wielkiego Szlema w grze pojedynczej. Amerykanka dostała dziką kartę.

Jeśli Linette pokona Williams, to w następnej rundzie może zagrać z inną reprezentantką Stanów Zjednoczonych - Alycią Parks (78. WTA). Drugą potencjalną rywalką na tym etapie jest Włoszka Elisabetta Cocciaretto (83. WTA). Później Polka będzie mogła trafić już na inne rozstawione zawodniczki.

Drabinka Magdy Linette w turnieju WTA 250 w Auckland

pierwsza runda - Venus Willias

druga runda - Alycia Parks / Elisabetta Cocciaretto

ćwierćfinał - Alexandra Eala (53. WTA) / Donna Vekić (69. WTA) / Camila Osorio (77. WTA) / Petra Marcinko (84. WTA)

półfinał - Emma Navarro (15. WTA) / Xinyu Wang (57. WTA) / Francesca Jones (73. WTA) / Renata Zaratuza (79. WTA) (cztery najwyżej rozstawione)

finał - Elina Switolina (14. WTA) / Iva Jovic (35. WTA) / Janice Tjen (56. WTA) / Peyton Stearns (63. WTA)

Turniej WTA 250 Auckland rozpocznie się w poniedziałek 5 stycznia i potrwa do niedzieli 11 stycznia. Pula nagród wynosi 283 347 dolarów.