Hit! Linette poznała pierwszą rywalkę w sezonie. To 45-letnia legenda

Magda Linette (54. WTA) poprzedni sezon zakończyła już w pierwszej połowie października, po sześciu porażkach z rzędu w singlu. Pod koniec 2025 r. wzięła udział w turnieju pokazowym World Tennis League, a niedługo rozpocznie nowy sezon. Wystartuje w zawodach WTA 250 w Auckland.
Znana jest już drabinka turniejowa. Rozstawiona z numerem piątym Polka w pierwszej rundzie zagra z nie byle kim, co Venus Williams, siedmiokrotną mistrzynią Wielkiego Szlema w grze pojedynczej. Amerykanka dostała dziką kartę.
Jeśli Linette pokona Williams, to w następnej rundzie może zagrać z inną reprezentantką Stanów Zjednoczonych - Alycią Parks (78. WTA). Drugą potencjalną rywalką na tym etapie jest Włoszka Elisabetta Cocciaretto (83. WTA). Później Polka będzie mogła trafić już na inne rozstawione zawodniczki.
Turniej WTA 250 Auckland rozpocznie się w poniedziałek 5 stycznia i potrwa do niedzieli 11 stycznia. Pula nagród wynosi 283 347 dolarów.