"Partner" Świątek potajemnie wziął ślub. Żadna tajemnica, kim jest jego żona

Dla Norwega miniony sezon był dość trudny. Męczyły go kontuzje, a problemy ze zdrowiem nie pozwoliły mu zagrać m.in. w Wimbledonie. Choć mimo to i tak uniknął dużego spadku w rankingu ATP, bo zaczynał rok 2025 jako 6. tenisista świata, a skończył na 12. miejscu. Ruud zyskał za to nieco fanów w Polsce, jako że wystąpił w turnieju mikstów US Open w parze z Igą Świątek. Polsko-norweski duet zachwycił zaskakująco skuteczną grą, mimo że deblistami nie są. Dotarli aż do finału, gdzie zatrzymała ich włoska para specjalistów od gry podwójnej Sara Errani - Andrea Vavassori.

Casper Ruud zaskoczył kibiców. Cichy ślub Norwega

Niewykluczone, że Norweg i Polka będą jeszcze kiedyś partnerami na korcie. Za to poza nim Ruud od lat ma swoją fankę nr 1. Jest nią Maria Galligani, Norweżka włoskiego pochodzenia. Są parą od 2018 roku i choć tenisista mocno pilnuje swojej prywatności, nie ujawniając zbyt wielu szczegółów nt. życia prywatnego, jego partnerka wielokrotnie wspierała go z trybun. Z kolei we wrześniu zeszłego roku ujawnili, że spodziewają się córeczki. Jak się teraz okazuje, pierwszą potomkinię przywitają na świecie już jako małżeństwo.

Wesele będzie, ale później. Najpierw start sezonu

Norweska telewizja NRK ujawniła, że Ruud i Galligani wzięli w połowie grudnia ślub w centrum Oslo. Informację potwierdziła menedżerka tenisisty Tina Falster. Była to skromna uroczystość, z dala od błysku fleszy, dlatego fakt ujrzał światło dzienne dopiero po ponad dwóch tygodniach. Mają co prawda w planach huczniejsze wesele, ale w późniejszym, nieznanym jeszcze terminie.

Ruuda czeka teraz inauguracja nowego sezonu. Norwegowie, podobnie jak Polacy, rywalizują w United Cup i trafili do grupy z Australią oraz Czechami. Casper zagra w sobotę 3 stycznia o 9:00 z Australijczykiem Alexem de Minaurem, zaś we wtorkowe Święto Trzech Króli również o 9:00 jego rywalem będzie reprezentant naszych południowych sąsiadów Jakub Mensik.