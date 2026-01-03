Znany tenisista wypiął się na Rosję. Rok później stracił żonę

Rosyjski tenisista Aleksandr Szewczenko pod koniec stycznia 2024 roku postanowił zmienić obywatelstwo. Urodzony w Rostowie nad Donem tenisista postanowił grać dla Kazachstanu. - To nie była żadna nowość, bo Szewczenko na paszport czekał już od roku. Nie urodził się tutaj, ale w Austrii. Pod tym względem nie jest człowiekiem naszego systemu, praktycznie nie było go na naszej orbicie. Proponowaliśmy mu, by został, ale odmówił - mówił wtedy Szamil Tarpiszczow, szef Rosyjskiej Federacji Tenisowej.

"Popadł w ruinę po opuszczeniu Rosji. Został bez żony i zwycięstw"

Teraz o 25-letnim Szewczence pisze rosyjski "Sportbox.ru". W dość mocnych słowach. "Słynny tenisista popadł w ruinę po opuszczeniu Rosji. Został bez żony i zwycięstw" - to tytuł artykułu.

"Po zmianie flagi Aleksander doświadczył rozwodu i poważnego spadku wyników. W ciągu ostatnich lat kilku sportowców zawiodło rosyjskich kibiców, opuszczając ojczyznę. Wśród nich był Szewczenko. Przypadek czy nie, losy byłego Rosjanina odwróciły się od niego po zmianie flagi" - podkreśla dziennikarz Marat Ramazanov.

Szewczenko był zachwycony z gry dla Kazachstanu.

- Naprawdę lubię grać dla Kazachstanu. Myślę, że to była słuszna decyzja, ponieważ widzę wokół siebie ludzi, którzy dają mi dobre rady i pomagają mi rozwijać karierę. Gra dla Kazachstanu była najlepszą decyzją w moim życiu, ponieważ nigdy nie dostałem niczego od Rosji. Kazachstan pomógł mi na wiele sposobów i jestem za to naprawdę wdzięczny - mówił tenisista w październiku ubiegłego roku.

"Pochwały dla Kazachstanu są zrozumiałe, ale czy naprawdę nie dało się uniknąć negatywnych komentarzy pod adresem Rosji? Niech to spoczywa na sumieniu sportowca. Jeśli chodzi o „słuszną decyzję", to jeśli mówimy o suchych faktach, można mieć wątpliwości. Aleksander nie zdobył żadnego tytułu ani nie odniósł znaczących sukcesów. Jako Rosjanin, Szewczenko zakończył 2023 rok na 48. miejscu w rankingu ATP, a jako Kazach spadł na 78. miejsce w 2024 roku i 95. w 2025 roku" - kontruje go Ramazanov.

Szewczence nie powiodło się też w życiu prywatnym. W grudniu 2023 roku poślubił jedną z najpiękniejszych tenisistek świata - Anastasiję Potapową (50. WTA). Niecały rok po ślubie para poinformowała, że się rozwodzi.

"Życie osobiste Szewczenki również nie było usłane różami. Jego małżeństwo z Potapową nie przetrwało długo. Rozwód nastąpił, gdy Aleksander był już oczywiście reprezentantem Kazachstanu. Mało prawdopodobne, aby wszystkie porażki Szewczenki wynikały wyłącznie z odrzucenia Rosji, ale fakt pozostaje faktem" - czytamy w "Sportbox.ru".

Szewczenko zajmuje obecnie 106. miejsce w rankingu ATP. Wygrał trzy turnieje, wszystkie w challengerach. Najpierw triumfował w Bratysławie w 2022 roku, a następnie w 2023 roku na Teneryfie i w Madrycie. Jego najlepszym wynikiem w turnieju wielkoszlemowym jest II runda Rolanda Garrosa (2023, 2024, 2025) oraz US Open (2024).