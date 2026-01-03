Żadna tajemnica, z kim zaręczyła się rywalka Świątek. Cały kraj będzie o tym mówił

832 - już tyle dni minęło, odkąd Maria Sakkari (52. WTA) cieszyła się z ostatniego turniejowego zwycięstwa. 23 września 2023 roku Greczynka triumfowała w imprezie w Guadalajarze, w finale pokonując 7:5, 6:3 Amerykankę Caroline Dolehide (109. WTA). W 2024 roku Sakkari grała w ostatnim finale turnieju rangi WTA, przegrywając 4:6, 0:6 w Indian Wells z Igą Świątek (2. WTA).

Maria Sakkari po zaręczynach. Ślub w przyszłym roku

Już za dziesięć dni rozpocznie się turniej wielkoszlemowy Australian Open. Wystąpi w nim również Sakkari. Zanim Greczynka weźmie udział w tym bardzo prestiżowym turnieju, zdecydowała się na arcyważny krok w swoim życiu. Według "Neoskosmos" Sakkari zaręczyła się z synem greckiego premiera i swoim wieloletnim chłopakiem - Konstantinosem Mitsotakisem.

Para zaczęła się ze sobą spotykać pięć lat temu. Wtedy Greczynka mówiła, że jej chłopak jest bardzo wyluzowaną osobą i super się przy nim czuje. Dwa lata temu w jednym z wywiadów dodała, że jej partner jest bardzo wyrozumiały i nigdy nie wywierał na niej presji.

- Świetnie się bawię z Konstantinosem. Nie ma znaczenia, ile dni jesteśmy razem. Jest nam bardzo dobrze, nawet jeśli musimy być osobno. Mam wielkie szczęście, że jest w moim życiu i że mam mężczyznę, który mnie rozumie i nigdy nie powiedział mi: "Dokąd zmierzasz, dokąd podróżujesz?". To motywuje mnie do działania i stawania się lepszą - dodawała wtedy.

Według informacji mediów para weźmie ślub w 2027 roku.

"Choć Sakkari nie podzieliła się publicznie informacją o zaręczynach, informacja została ujawniona podczas rozmowy greckiego premiera z greckimi politykami na początku 2026 roku. Według Neoskosmos premier Mitsotakis opisał swoją przyszłą synową jako wyjątkową młodą kobietę i ujawnił, że ślub planowany jest w 2027 roku. Premier powiedział również, że jest absolutnie gotowy na zostanie dziadkiem" - pisze "Tennisworldusa.org".

Sakkari świetnie zaczęła ten rok na korcie. W pierwszym swoim meczu pokonała 6:4, 6:2 w United Cup Japonkę Naomi Osakę (16. WTA).