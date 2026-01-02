Powrót na stronę główną

Świątek jednym słowem podsumowała 2025. Trafiła w samo sedno

Iga Świątek ze zmiennym szczęściem radziła sobie w 2025 roku. Polka wygrała łącznie 3 turnieje, jednak co najważniejsze pierwszy raz w swojej karierze triumfowała w Wimbledonie. To właśnie do legendarnego turnieju wielkoszlemowego odniosła się Raszynianka podsumowując miniony rok.
Iga Świątek
Iga Świątek zakończyła 2025 roku na 2. miejscu w rankingu WTA. Raszynianka znajduje się za plecami Aryny Sabalenki. Powrót na szczyt będzie jednym z głównych celów w 2026 roku. W minionym roku Świątek triumfowała w trzech turniejach, w Seulu, Cincinnati i co najważniejsze w wielkoszlemowym Wimbledonie. 

Świątek jednym słowem podsumowała 2025 rok 

Iga Świątek była jedną z bohaterek serialu "Canal Plus" "8 wspaniałych". Raszynianka została zapytana przez Żelisława Żyżyńskiego m.in. o podsumowanie jednym słowem minionego, 2025 roku. Tak odpowiedziała nasza najlepsza tenisistka. 

- O Jezu, jednym słowem nie wiem czy potrafię... Zaskakujący - z uwagi na Wimbledon - stwierdziła Iga Świątek w wywiadzie dla "Canal Plus". 

Nasza najlepsza tenisistka nawiązała do Wimbledonu 

Jako "Zaskakujący" Świątek określiła swój występ w Wimbledonie, który zakończył się dla niej triumfem w całym turnieju. Biorąc pod uwagę dotychczasowe starty Polki na londyńskich kortach to słowo faktycznie pasuje. Przed historycznym zwycięstwem Raszynianka najdalej doszła do czwartej rundy turnieju, a Wimbledon i ogólnie korty trawiaste uchodziły za największe wyzwanie dla wiceliderki rankingu WTA. 

Z drugiej strony Świątek doskonale czuła się na Wimbledonie jako juniorka. W 2018 roku triumfowała w juniorskiej formule rozgrywek. 

2026 rok Iga Świątek jak cała światowa czołówka rozpocznie w Australii. Nasza najlepsza tenisistka podobnie jak Hubert Hurkacz znalazła się w składzie Biało-Czerwonych na turniej United Cup. Zawody wystartowały 2 stycznia, nasz zespół rozpocznie rywalizację trzy dni później (5 stycznia). 

Docelowym momentem tej fazy sezonu będzie wielkoszlemowy Australian Open, który startuje 12 stycznia. 

