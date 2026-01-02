Tak Polacy podbijają Australię przed United Cup. Oto co zrobiła Świątek

Finał United Cup - na ten etap rywalizacji przez dwa lata z rzędu docierali Polacy. W 2024 roku ulegli Niemcom, a 12 miesięcy później Amerykanom. Jak mawia przysłowie: "do trzech razy sztuka". I potwierdzić to chcą Biało-Czerwoni. W 2026 celują w zwycięstwo. I skład będą mieli silny, bo zagrają m.in. Iga Świątek i Hubert Hurkacz, a ich rywalami będą nasi zachodni sąsiedzi oraz Holandia. Tak więc tym pierwszym przeciwnikom nasi rodacy będą mogli zrewanżować się za porażkę z 2024.

Polacy zachwycają w Australii. Organizatorzy chwalą się ich obecnością

Polacy już zameldowali się w Australii, gdzie wkrótce rozpoczną rywalizację. Powoli przygotowują się do zmagań, o czym informują organizatorzy. Już w noworoczny wieczór na profilu United Cup na X pojawiło się nagranie z treningu Świątek. Ćwiczyła m.in. forehand, backhand, wolej czy serwis. To jednak nie koniec obecności Polaków w mediach społecznościowych turnieju.

Opublikowano też zdjęcia ze wspólnego wypadu na jacht. Widać na nich całą polską ekipę, w tych Hurkacza i Świątek, którzy robili sobie wspólne selfie. "Polskie klimaty, widoki na port. Spędzą tu resztę dnia" - pisali organizatorzy. "Polska!", "Drużyna marzeń!!!", "Jazda" - takie komentarze pojawiły się pod wpisem. Wiele osób zazdrości naszej ekipie pięknego i ciepłego lata w Australii.

Oto plan gier Polaków w pierwszej fazie United Cup

United Cup startuje już dziś! Biało-Czerwoni do gry wkroczą natomiast 5 stycznia. Tego dnia zmierzą się z reprezentacją Niemiec. Hurkacz zagra z Alexandrem Zverevem, a Świątek z Evą Lys. Trzeci mecz będzie rywalizacją mikstów. 7 stycznia Polacy zmierzą się z Holendrami. Hurkacz będzie mierzył się z Tallonem Griekspoorem, a Świątek z Suzan Lamens. Trzecie spotkanie to znów pojedynek mikstów. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tych meczów na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.