Pięć lat i koniec! Jest oficjalny komunikat ws. Williams i Australian Open

Organizatorzy turniejów tenisowych mają przywilej przyznawania "dzikich kart", dzięki którym część zawodników i zawodniczek może uniknąć grania w kwalifikacjach. Często dostają je gwiazdy będące w kryzysie lub młodzi zawodnicy, głównie z kraju gospodarza. Zdarza się, że "dzikie karty" są wręczane ikonom i legendom sportu.

Legenda z "dziką kartą" na wielkoszlemowy turniej. Wielki powrót

Na liście tenisistów i tenisistek, którzy dostali "dziką kartę" na Australian Open 2026, pojawiło się nazwisko Venus Williams. Dla 45-letniej Amerykanki to będzie pierwszy występ poza Ameryką Północną od lata 2023 r. Wówczas zagrała w Wimbledonie, z którego odpadła po porażce z Ukrainką Eliną Switoliną.

Williams nigdy nie wygrała singlowego Australian Open. Grała w finale dwa razy - w 2003 i 2017 r. W obu przypadkach przegrała ze swoją siostrą, Sereną Williams. Ale ma za to na koncie aż cztery triumfy w rywalizacji deblistek (2001, 2003, 2009 i 2010).

Dla amerykańskiej legendy tenisa to będzie pierwszy występ na kortach w Melbourne od pięciu lat. W 2021 r. dotarła do drugiej rundy. Najpierw pokonała Belgijkę Kirsten Flipkens, ale potem przegrała z Włoszką Sarą Errani.

- Cieszę się z powrotu do Australii i nie mogę się doczekać rywalizacji podczas australijskiego lata. Mam tam tak wiele niesamowitych wspomnień i jestem wdzięczna za możliwość powrotu do miejsca, które tak wiele znaczyło dla mojej kariery - powiedziała Williams.

W zeszłym sezonie mogliśmy oglądać Williams podczas turniejów w Waszyngtonie, Cincinnati i US Open. W pierwszym z nich mierzyła się z Magdaleną Fręch. Polka wygrała w dwóch setach 6:2, 6:2.

Występ amerykańskiej legendy w Melbourne będzie wyjątkowym i historycznym wydarzeniem, bowiem będzie najstarszą zawodniczką w historii Australian Open w głównej drabince. 45-letnia Williams przebije osiągnięcie Japonki Kimiko Date, która zagrała na Australian Open 2015 w wieku 44 lat.

Jednak zanim Williams wróci na korty Australian Open, zagra w turnieju rangi WTA 250 w Hobart. Tam też dostała dziką kartę.

- Venus to prawdziwa legenda i pionierka naszego sportu – jest dla nas wszystkich inspiracją. Cieszę się, że znów zobaczymy ją na kortach, zarówno w Hobart International, jak i Australian Open - mówił Craig Tiley, dyrektor Australian Open.

Pierwszy wielkoszlemowy turniej w tym sezonie rozpocznie się 18 stycznia.