1 stycznia, godzina 8:37. Radwańska była "pierwsza"

Urszula Radwańska (447. WTA) zeszłoroczne granie zakończyła w pierwszych dniach grudnia - w turnieju ITF W50 przebrnęła przez eliminacje, pokonując 6:2, 6:0 Włoszkę Azzurrę Cremonini, jednak w drabince głównej poniosła porażkę 3:6, 1:6 z Martyną Kubką (324. WTA), późniejszą triumfatorką zmagań.

REKLAMA

Zobacz wideo Jaką Igę Świątek zobaczymy w 2026? Jej trener zapowiada zmiany

Urszula Radwańska pokazała się w Nowy Rok o godz. 8:37. Nie ma zmiłuj

Młodsza siostra Agnieszki Radwańskiej dopiero za jakiś czas wróci na kort, ale przygotowuje się do tego od samego początku roku. "Wczoraj wszyscy pisali: 'Ostatni trening w 2025 r.', to ja dzisiaj będę pierwsza. Mój pierwszy trening w 2026" - napisała w relacji na Instagramie. Ćwiczyć zaczęła o godz. 8:37, porze wyjątkowo wczesnej jak na Nowy Rok.

Urszula Radwańska na noworocznym treningu zrzut ekranu z https://www.instagram.com/stories/ularadwanska_official/3800317798052815391/

Sprawdź również: Oto z kim Iga Świątek przywitała Nowy Rok. Nie była sama

Nie oznacza to, że Urszula Radwańska zupełnie odpuściła sobie sylwestrową zabawę. We wcześniejszej relacji, jeszcze ze środy 31 grudnia, pokazała się w wieczorowej kreacji, więc można zakładać, że w rozrywkowy sposób świętowała nadejście 2026 roku.

Urszula Radwańska przygotowuje się do powrotu do gry. Tak szło jej w ostatnim sezonie

A jak w ostatnim sezonie szło 35-latce? Według danych z oficjalnej strony WTA tenisistka rozegrała 49 meczów, z których 28 zakończyła zwycięstwem i poniosła 21 porażek. Z tytułu nagród turniejowych zarobiła 17 122 dolary.

Urszula Radwańska swego czasu zajmowała 29. miejsce w singlowym oraz 74. miejsce w deblowym rankingu WTA. W grze pojedynczej wygrała siedem turniejów rangi ITF, a w grze podwójnej zdobyła jeden tytuł rangi WTA oraz 12 rangi ITF. W całej karierze zarobiła 2 145 969 dol.