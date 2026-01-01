W 2025 roku Iga Świątek dotarła do półfinału Australian Open i było to dla niej powtórzenie najlepszego wyniku w karierze. Australijskie zawody pozostają jedynym turniejem wielkoszlemowym, w którym Świątek nie odniosła jeszcze sukcesu - ma już na koncie triumfy w Roland Garros, US Open, a nawet na Wimbledonie.

Świątek wygra Australian Open? Może zapisać się w historii

Polska tenisistka już teraz należy do najwybitniejszych zawodniczek w historii tenisa, ale jeżeli wygra Australian Open, to uda jej się sztuka, która świadczy o prawdziwej wielkości. Wszystkie cztery turnieje wielkoszlemowe udało się do tej pory wygrać zaledwie dziesięciu zawodniczkom w historii tej dyscypliny - w tym gronie są Margaret Court, Serena Williams, Steffi Graf, Chris Evert czy Martina Navratilova.

Andy Roddick uważa, że Świątek w 2026 roku może dołączyć do tego tenisowego panteonu. Były numer jeden światowego rankingu wskazał Świątek jako jedną z faworytek do zwycięstwa w Australian Open.

- Doceńmy wybitność, gdy widzimy ją w całej okazałości. Tworzy sobie przepiękne CV. Ona nie tylko znajdzie się w gronie najlepszych w historii. Ona będzie lepsza od większości tych, którzy są w gronie najlepszych. Jest tak dobra. Wimbledon oglądało się fantastycznie. Nie było może wielkiej dramaturgii, ale jeśli chodzi o zapisywanie się w historii - o k***a. To był najprawdopodobniej najlepszy tenis, jaki widziałem w 2025 roku - stwierdził Roddick, mówiąc o Idze Świątek.

- Zawsze jest faworytką. Świetnie grała w Australii w tym roku. To nie tak, że źle zaczęła ten rok, grała fantastycznie. I Madi (Świątek przegrała półfinał z Madison Keys 7:5, 1:6, 6:7 - przyp. red.) jest najpewniej jedną z nielicznych na świecie, która może ci wyrwać rakietę z rąk serwisem i forhendem. Ale grała świetnie. Powiem więcej - wymień jej imię i nazwę jakiegokolwiek turnieju, o którym chcesz rozmawiać i najpewniej stwierdzę, że Świątek jest faworytką. Tak dobra jest Iga Świątek. Proste - kontynuował.

Kwalifikacje do Australian Open rozpoczną się już 12 stycznia. 18 stycznia odbędzie się pierwsza runda tego turnieju. Wcześniej Iga Świątek weźmie udział w United Cup. Te rozgrywki ruszą już w piątek 2 stycznia. Zachęcamy do śledzenia ich w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.