Oto z kim Iga Świątek przywitała Nowy Rok. Nie była sama

Przed Igą Świątek start sezonu 2026. Najlepsze tenisistki i najlepsi tenisiści tradycyjnie rozpoczną rywalizację w Australii. Druga rakieta świata będzie reprezentować Polskę w turnieju United Cup, gdzie połączy siły z Hubertem Hurkaczem. Docelowym momentem tego etapu sezonu będzie rozpoczynający się 12 stycznia turniej Australian Open.

Iga Świątek przywitała Nowy Rok. Towarzyszył jej Wim Fissette

Iga Świątek Nowy Rok przywitała w Sydney, gdzie świętowanie rozpoczęło się o 10 godzin wcześniej niż w Polsce. Naszej najlepszej tenisistce podczas celebracji rozpoczęcia 2026 roku towarzyszył trener Wim Fissette.

- Wkraczam w rok 2026 z uśmiechem, determinacją i poczuciem, że to, co najlepsze, jeszcze przede mną. Dziękuję Wam wszystkim za wsparcie i pozytywną energię, które są ogromną częścią mojej motywacji do działania. Do zobaczenia wkrótce! - napisała na Instagramie Iga Świątek.

Ten moment 2025 roku był najważniejszy dla Igi Świątek. "Odmieniło moje i tak już niezwykłe życie"

Nasza najlepsza tenisistka w poście na Instagramie podsumowała również kończący się 2025 rok. Wskazała triumf w Wimbledonie jako ważny moment nie tylko mijającego roku, ale też swojego całego życia.

- Spełniłem marzenia, które momentami wydawały się zbyt odległe. To były chwile i kamienie milowe, których nigdy nie zapomnę. Bez wahania mogę powiedzieć, że zwycięstwo w Wimbledonie odmieniło moje i tak już niezwykłe życie. Wyciągnąłem też ważne wnioski i doświadczyłem kilku trudnych chwil, ale takie jest koło życia. Doświadczamy, zmieniamy perspektywę, idziemy dalej - podsumowała Iga Świątek.

Rywalizacja Polaków w United Cup rozpocznie się 5 stycznia meczem z Niemcami. W dwóch ostatnich edycjach nasza reprezentacja dochodziła do finału tych rozgrywek. W 2024 roku Biało-Czerwoni musieli uznać wyższość Niemców, a rok później reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Być może trzecie podejście zakończy się sukcesem.