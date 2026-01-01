Oto "zdrajca" Rosji. Zapadła decyzja, tego już nie cofną

Wiele rosyjskich tenisistek i tenisistów zmieniło w ostatnim czasie obywatelstwa. Anastazja Potapowa będzie reprezentować Austrię, Kamilla Rachimowa, Maria Timofeeva i Polina Kudermietova będą reprezentować Uzbekistan, Daria Kasatkina teraz jest reprezentantką Australii, a Warwara Graczowa od dłuższego czasu występuje w barwach francuskich.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Majchrzak o minionym sezonie. "Mam nadzieję, że jeszcze sporo przede mną"

Kolejny rosyjski tenisista zmienia obywatelstwo

Każda z nich miała swoje powody. Daria Kasatkina wyznała, że zmieniła obywatelstwo ze względu na orientację seksualną i to przez nią nie mogłaby otwarcie żyć w Rosji.

Jeśli chodzi o tenisistów, to w styczniu 2024 roku Aleksander Szewczenko zamienił Rosję na Kazachstan. Teraz pojawił się kolejny zawodnik, który dołączył do Rosjan zmieniających obywatelstwo. Daniił Sarkisjan - bo o nim mowa - zmienił obywatelstwo sportowe i teraz będzie występował z flagą Armenii na turniejach międzynarodowych.

Zobacz też: Świątek może zapisać się w historii! "Niespotykany dotąd wyczyn"

Informacja ta została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia Zawodowych Tenisistów. "Daniił Sarkisjan pochodzi z Permu i przeniósł się do Akademii Rafaela Nadala w wieku 16 lat, aby trenować" - opisuje serwis sport24.ru.

To jeszcze nie koniec masowych "ucieczek"

W swojej ostatniej analizie Dominik Senkowski na łamach Sport.pl stwierdził, że to najprawdopodobniej nie jest koniec "ucieczek" Rosjan. "Nie brakuje spekulacji, że Rosję mogą porzucić także Ludmiła Samsonowa (17. WTA) oraz Jekatierina Aleksandrowa (10.). Ta pierwsza od lat mieszka we Włoszech, współpracuje z włoskimi trenerami. Aleksandrowa zaś ma mieszkanie w Pradze, mówi swobodnie po czesku. Jest dziś drugą rakietą Rosji w singlu, wyżej znajduje się tylko Mirra Andriejewa (9. WTA)" - czytamy.

Obywatelstwa zmieniają nie tylko w tenisie - ura.news informowała niedawno, iż dwukrotny mistrz Rosji w zapasach w stylu wolnym Malik Szawajew zmienił obywatelstwo i będzie reprezentował Kirgistan. Podobną decyzję podjął także rosyjski zapaśnik i mistrz Rosji - Szamil Mamedow, który będzie teraz reprezentował Bułgarię.