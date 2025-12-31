Świątek może zapisać się w historii! "Niespotykany dotąd wyczyn"

Iga Świątek pokazała podczas turnieju pokazowego w chińskim Shenzen, że nie próżnowała w trakcie przerwy między sezonami. Z jednej strony wyglądała na odprężoną, zrelaksowaną i wypoczętą, ale z drugiej było w jej grze widać pewne zmiany, które mogą przynieść w kolejnych meczach dużo dobrego.

REKLAMA

Zobacz wideo Jaką Igę Świątek zobaczymy w 2026? Jej trener zapowiada zmiany

Świątek może przejść za kilka tygodni do historii

Świątek z pewnością będzie jedną z głównych pretendentek do triumfu w najbliższej edycji Australian Open. Do tego czasu rzeczy zmienione przed imprezą w Shenzen powinny być na wyższym poziomie. Dlatego już teraz należy patrzeć optymistycznie na pierwszy wielkoszlemowy turniej w sezonie z udziałem naszej najlepszej tenisistki.

AO to jedyna wielkoszlemowa impreza, której Świątek jeszcze nie wygrała. Jej najlepszy wynik to półfinał z sezonu 2025, w którym stoczyła niesamowitą bitwę z Madison Keys, późniejszą triumfatorką. Gdyby w 2026 r. udało się wygrać w Melbourne, Świątek przeszłaby do historii tenisa. Miałaby na koncie tzw. Karierowego Wielkiego Szlema, czyli wygrałaby wszystkie cztery turnieje wielkoszlemowe. Do tej pory taka sztuka udała się jedynie dziesięciu tenisistkom.

Wśród pań takim wyczynem mogą pochwalić się Maureen Connolly, Doris Hart, Shirley Fry, Margaret Smith Court, Billie Jean King, Chris Evert, Martina Navratilova, Steffi Graf, Serena Williams i Maria Szarapowa. Rosjanka dokonała tego jako ostatnia, wygrywając Roland Garros w 2012 r. Świątek znalazłaby się zatem w wąskim i elitarnym gronie, w którym są same legendy.

W podobnej sytuacji do Świątek jest Carlos Alcaraz. Hiszpan docierał w Australian Open maksymalnie do ćwierćfinału. Gdyby 22-latek wygrał tym razem w Melbourne, byłby dziewiątym tenisistą z Karierowym Wielkim Szlemem, do tego najmłodszym w historii. Jego nazwisko pojawiłoby się obok takich legend jak Fred Perry, Don Budge, Rod Laver, Roy Emerson, Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal i Novak Djoković. Blisko tego wyczynu był w tym roku Jannik Sinner, ale przegrał z Alcarazem w finale Roland Garros.

Jak zauważono na portalu puntodebreak.com, nigdy w historii nie zdarzyło się, by Karierowy Wielki Szlem został przypieczętowany na tej samej edycji jakiegokolwiek turnieju zarówno wśród pań, jak i u panów. Dlatego tym bardziej osiągnięcie Świątek i Alcaraza może być epokowe.

"To wyczyn dotąd niespotykany w historii tenisa. Wyobrażacie sobie, co by się działo, gdyby Carlos Alcaraz i Iga Świątek tego dokonali? Oboje są uważani za mocnych kandydatów. Zarówno Alcaraz, jak i Świątek są w stanie osiągnąć Karierowego Wielkiego Szlema. Sinner i Sabalenka mogą być nieco bardziej prawdopodobnymi zwycięzcami Australian Open 2026, ale nikogo nie zdziwi, jeśli Alcaraz i Świątek wygrają. Jeśli oboje odniosą sukces, nie tylko osiągną własne, niezwykłe wyczyny, ale także ustanowią rekord, który będzie bardzo trudny do powtórzenia w tym sporcie. Melbourne będzie świadkiem dwóch niezapomnianych historii" - czytamy.

Zobacz też: Wybrali 100 najlepszych piłkarzy wszech czasów. Oto miejsce Lewandowskiego

Australian Open 2026 rozpocznie się 18 stycznia i potrwa do 1 lutego.