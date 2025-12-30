Powrót na stronę główną

Sabalenka niebezpiecznie dogania Świątek. Tyle ma do powiedzenia

Aryna Sabalenka od dłuższego czasu jest liderką światowego rankingu. Niewiele już jej brakuje, by zaatakować ostatni wyczyn Igi Świątek. Czy jest w stanie to zrobić? - Oczywiście, że jest presja, ale to też przywilej - wyznała.
Aryna Sabalenka jest pierwszą rakietą świata od 21 października 2024, co daje jej w sumie 62 tygodnie. To nie jest pierwszy raz, kiedy zasiadała na tronie rankingu WTA. Po triumfie w US Open 2023 na osiem tygodni wskoczyła na pierwsze miejsce, zanim Iga Świątek jej nie wyprzedziła, co daje w sumie 70 tygodni jako najlepsza tenisistka świata.

Sabalenka zaatakuje wynik Igi Świątek?

Białorusinka jest na dobrej drodze, by zaatakować wynik Igi Świątek, która od 4 kwietnia 2022 roku do 11 września 2023 roku była liderką światowego rankingu - w sumie 75 tygodni. W tym czasie Polka wygrała trzy tytuły wielkoszlemowe i dziewięć rangi WTA.

Serwis gulfnews.com zauważył, że obecna passa Aryny Sabalenki jest piątym najdłuższym okresem na szczycie w tym stuleciu, ustępując jedynie Serenie Williams, Ashleigh Barty, Idze Świątek i Martinie Hingis.

Dziennikarze porozmawiali z Białorusinką nt. tego, że jest liderką i naciskają na nią rywalki. - Oczywiście, że jest presja, ale to też przywilej - wyznała.

- Bycie numerem jeden oznacza, że robisz coś dobrze. Nauczyłam się akceptować tę presję, zamiast się jej bać. Ufam swojemu przygotowaniu, drużynie i grze, a to pomaga mi zachować koncentrację, gdy oczekiwania są wysokie - dodała.

Aryna Sabalenka niedawno została wybrana Zawodniczką Roku WTA. Tenisistka zdobyła cztery tytuły, dotarła do dziewięciu finałów.

W minionym roku Sabalnka poległa w finale Australian Open z Madison Keys. Teraz zapewnia, że z optymizmem patrzy na nadchodzący turniej wielkoszlemowy. - Zdecydowanie. Australian Open jest dla mnie czymś wyjątkowym. Dwukrotne zwycięstwo dodaje mi pewności siebie, ale każdy rok niesie ze sobą nowe wyzwanie. Cieszę się na powrót i zobaczę, co uda mi się osiągnąć - zakończyła.

