Polacy zdecydowali. Tak Świątek zareagowała po usłyszeniu wyników

Przez nieco ponad tydzień – od 22 do 30 grudnia – wybieraliśmy na Sport.pl moment roku 2025 w polskim sporcie. Nasza redakcja przypomniała 10 wyjątkowych sukcesów z mijającego roku, a wy zdecydowaliście, że momentem "naj" był ten, który przeżyliśmy dzięki Idze Świątek.

REKLAMA

Zobacz wideo Jaką Igę Świątek zobaczymy w 2026? Jej trener zapowiada zmiany

W lipcu na wimbledońskiej trawie Świątek została zwyciężczynią najstarszego i najbardziej prestiżowego tenisowego turnieju świata. Zwycięstwo odniosła w niezapomnianym stylu – w finale pokonała Amandę Anisimovą 6:0, 6:0. To był dopiero drugi w historii tak gładko wygrany finał Wimbledonu. A pierwszy od ponad stu lat, od 1911 roku!

Kwaśniewski porównał to, co zrobiła Świątek do wygrania mundialu

Spektakularny triumf Igi Świątek na Wimbledonie za moment roku 2025 w polskim sporcie bezdyskusyjnie uznawali nasi plebiscytowi goście.

- Moim zdaniem tym triumfem Iga Świątek na zawsze zapewniła sobie miejsce w historii. Nawet jeżeli coś takiego zdarzy się tylko jeden raz w życiu sportowca, to i tak już daje temu sportowcowi miejsce w historii. To jest ogromny sukces, w sensie rezonansu międzynarodowego nieporównywalny niemal z niczym. A przecież jednocześnie to był sukces niespodziewany. I również dlatego taki przyjemny, że nieoczekiwany. Gdy Iga wygrała Wimbledon, zastanawiałem się z czym takie zwycięstwo mogłoby ewentualnie przegrać. Uważam, że jedynie z mistrzostwem świata w piłce nożnej. Czyli z czymś, co się odbywa tylko raz na cztery lata – przekonywał były prezydent RP i były szef polskiego olimpizmu, Aleksander Kwaśniewski.

- Sukcesy Igi Świątek to inna skala. Jestem jej fanem od początku, odkąd się pojawiła jako zdolna nastolatka. Oglądam ją w wielu turniejach. A wygranie przez nią Wimbledonu cieszy najbardziej, bo wiadomo, że to jest turniej największy z wielkich – mówił nam Muniek Staszczyk, który od lat jest znany przede wszystkim jako lider zespołu T.Love, ale też wielu ludzi wie, że jest kibicem sportu.

Nawet Dariusz Szpakowski, czyli legendarny komentator piłkarski, przyznawał, że mocno śledzi poczynania Igi Świątek i choć nie jest mu dane relacjonowanie jej występów, to z 2025 roku najlepiej zapamięta właśnie jej wimbledońską wiktorię. - To był wielki sukces Igi i całego polskiego sportu. W ogóle podoba mi się, że Iga dojrzewa i staje się coraz mądrzejsza. Dobrze zrobi, jeśli - zgodnie z tym, co zapowiada - zacznie wybierać turnieje, w których zagra. A wygrywać może wszędzie. Udowodniła to. Wcześniej z turniejów wielkoszlemowych wygrywała prawie tylko Roland Garros, a w tym roku dopisała sobie wielkie zwycięstwo, dla siebie nietypowe. Dodajmy też, że wygrała Wimbledon w bardzo nietypowym stylu. Niepowtarzalnym. Jej finałowa rywalka odjechała na rowerze, jak to mówią tenisiści o wyniku 0:6, 0:6 – podkreślał Szpakowski.

Świątek prowadziła od startu do mety. Drugi Kubica nawet nie gonił

Szósty wielkoszlemowy triumf Igi Świątek, ale pierwszy na Wimbledonie, czytelnicy Sport.pl również uznali za zdecydowanie najlepszy moment polskiego sportu w roku 2025. Ten sukces jako najważniejszy wskazało aż 35,50 proc. głosujących. Od początku głosowania Świątek była bezkonkurencyjna, a drugi ostatecznie w naszym plebiscycie Robert Kubica zebrał prawie dwa razy mniej głosów. Jego zwycięstwo w 24-godzinnym wyścigu Le Mans jako moment roku wskazało 18,56 proc. kibiców.

Przechodząc z procentów do liczb, warto podkreślić, że na wimbledońskie zwycięstwo Świątek zagłosowało prawie 15 tysięcy osób, a na wygraną Kubicy w Le Mans – niespełna osiem tysięcy (szczegółowe wyniki niżej).

Świątek mówi, ile znaczy dla niej ten moment

- Bardzo dziękuję za każdy głos i za to, że moje zwycięstwo na Wimbledonie zostało uznane za Moment Roku 2025 w polskim sporcie. To dla mnie ogromne wyróżnienie, bo pokazuje, że ten sukces był przeżywany wspólnie, nie tylko przeze mnie i mój zespół, ale przez kibiców w całej Polsce – komentuje dla Sport.pl Iga Świątek. - Wimbledon to turniej wyjątkowy, z historią i tradycją, które czuje się od pierwszego wejścia na kort. Wygrana tam była spełnieniem jednego z moich największych sportowych marzeń i momentem, który na zawsze zostanie ze mną. Cieszę się również, że ten moment został tak mocno doceniony w kontekście całego polskiego sportu - dodaje.

- Mamy za sobą rok pełen wspaniałych osiągnięć w wielu dyscyplinach i to pokazuje, jak ogromny potencjał i pasję mają polscy sportowcy. Jeśli mój sukces może kogoś zainspirować do uprawiania sportu, do marzeń albo do wiary we własne możliwości, to jest to dla mnie wartość równie ważna jak sam tytuł. Dziękuję za wsparcie, zaufanie i emocje - to one nadają sportowi prawdziwy sens – podsumowuje Iga Świątek.

Wyniki plebiscytu Momenty Roku 2025: