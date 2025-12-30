Zdrajczyni Rosji zabrała głos. "W końcu mogę powiedzieć"

Daria Kasatkina pod koniec marca tego roku podjęła decyzję o porzuceniu Rosji i zdecydowała się na grę dla reprezentacji Australii. Tenisistka zawsze potępiała wojenne działania Rosjan wobec Ukrainy i sprzeciwiała się działaniom Władimira Putina. Mówiła, że rozumie ukraińskich tenisistów, którzy nie chcą podawać ręki zawodnikom z Rosji i stwierdzała, że pragnie końca wojny. - W moim kraju uważają mnie za zdrajczynię, ale mnie to nie obchodzi. Dokonałam pewnych wyborów i jestem dumna z tego, że mogę swobodnie mówić. W tej chwili powrót do domu jest dla mnie niebezpieczny, biorąc pod uwagę istniejący reżim. Jako osoba o niekonwencjonalnej orientacji, która potępia wojnę, praktycznie nie mam możliwości wyjazdu do Rosji. Ale nie żałuję nawet jednego procenta tego, co powiedziałam - mówiła dwa lata temu.

Daria Kasatkina zabrała głos o Australii. "W końcu mogę powiedzieć"

Kasatkina, reprezentując już Australię, kończącego się roku nie zaliczy do udanych. W żadnym z 14 rozegranych turniejów nie awansowała do ćwierćfinału i po raz pierwszy od sześciu lat miała ujemny bilans spotkań: 19 zwycięstw i 22 porażki.

Teraz Rosjanka zabrała głos na temat pierwszych dziewięciu miesięcy reprezentowania Australii. - W końcu mogę powiedzieć, że to nowy początek i jestem całkowicie gotowa. Jestem niesamowicie dumna, że mogę reprezentować kraj, który tak chętnie mnie zaakceptował. Czuję się w nim dobrze, bo wróciłam do szczytowej formy i gram w tenisa. Szczerze mówiąc, to wspaniale. Nie mogę się doczekać powrotu na kort i wsparcia kibiców - powiedziała Kasatkina, cytowana przez biuro prasowe Australian Open.

Rosjanka w swojej karierze wygrała osiem turniejów rangi WTA (a przegrała jedenaście finałów). W turniejach wielkoszlemowych jej najlepszy wynik to półfinał Rolanda Garrosa w 2022 roku.