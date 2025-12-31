Iga Świątek ma za sobą kolejny udany rok okraszony wygraną w Wimbledonie. Nie da się jednak ukryć, że poprzedni sezon był znacznie słabszy od poprzednich, w których nasza tenisistka była absolutną dominatorką i długimi tygodniami utrzymywała prowadzenie w rankingu WTA. Spadek formy niesie za sobą określone konsekwencje. Polka raczej nie może teraz liczyć, że odbierze liczne indywidualne nagrody.

Dla Świątek nie było miejsca. Polka poza najlepszą "10" świata

Przekonała się o tym m.in. w poniedziałek. Wtedy to francuski dziennik "L'Equipe" opublikował wyniki tajnego głosowania na najlepszego sportowca i najlepszą sportsmenkę roku. Świątek jak dotąd cieszyła dużą przychylnością ze strony członków tej redakcji. W 2022 r. zajęła nawet pierwsze miejsce wśród kobiet (wśród panów triumfował wówczas Lionel Messi - red.). Tym razem nie załapała się nawet do najlepszej dziesiątki.

Ta sztuka udała się tylko jednej tenisistce - Arynie Sabalence. Liderka światowego rankingu i zwyciężczyni US Open zajęła szóste miejsce. Za najlepszą sportsmenkę świata uznano zaś Summer McIntosh. Kanadyjska pływaczka była bohaterką tegorocznych mistrzostw świata w Singapurze, na których zdobyła cztery złote medale. Na podium znalazły się też dwie lekkoatletki - mistrzyni świata z Tokio w biegu na 400 m i w sztafecie 4x400 m - Sydney McLaughlin-Levrone oraz złota medalistka na 100, 200 i w sztafecie 4x100 m - Melissa Jefferson-Wooden.

Ranking najlepszych sportsmenek 2025 r. wg "L'Equipe":

1. Summer McIntosh (Kanada), pływanie, 628 punktów

2. Sydney McLaughlin-Levrone (USA), lekkoatletyka, 516 punktów

3. Melissa Jefferson-Wooden (USA), lekkoatletyka, 425 punktów

4. Pauline Ferrand-Prevot (Francja), kolarstwo, 375 punktów

5. Katie Ledekcy (USA), pływanie, 331 punktów

6. Aryna Sabalenka (Białoruś), tenis, 293 punkty

7. Federica Brignone (Włochy), narciarstwo alpejskie, 151 punktów

8. Aitana Bonmati (Hiszpania), piłka nożna, 140 punktów

9. Beatrice Chebet (Kenia), lekkoatletyka, 85 punktów

10. Angelina Melnikova (Rosja), gimnastyka, 72 punkty

Oto ranking najlepszych sportowców świata. Czołowa dwójka zdeklasowała konkurencję

Oczywiście w zestawieniu najlepszych sportowców trudno było oczekiwać jakiegokolwiek Polaka. Triumfował kolarz Tadej Pogacar, który w tym sezonie po raz czwarty wygrał Tour de France, a do tego dołożył zwycięstwa w wyścigach Dookoła Flandrii, Liege-Bastogne-Liege i Dookoła Lombardii. Słoweniec tylko nieznacznie wyprzedził drugiego Armanda Duplantisa, mimo że Szwed kolejny raz poprawił rekord świata w skoku o tyczce do niebotycznego 6,30 m. Pozostali sportowcy pozostali daleko w tyle.

Podium zamknął Carlos Alcaraz i wcale nie był jedynym tenisistą w tym zestawieniu. Piąte miejsce przypadło drugiemu w rankingu ATP Jannikowi Sinnerowi. Rozdzielił ich tegoroczny zdobywca Złotej Piłki - Ousmanne Dembele.

Ranking najlepszych sportowców 2025 r. wg "L'Equipe":