Powrót na stronę główną

Świątek wykluczona z elitarnego grona. Francuzi ogłosili

Francuskie "L'Equipe" ogłosiło rankingi 10 najlepszych sportowców i sportsmenek świata. W poprzednich latach w tym zacnym gronie mogliśmy oglądać m.in. nazwisko Igi Świątek. Ba, w 2022 r. Polka ten plebiscyt wygrała. A jak było w tym roku? Cóż, zabrakło jej nawet w "dziesiątce". Redakcja doceniła za to jej wielką rywalkę - Arynę Sabalenkę. Tak prezentują się wyniki.
Iga Świątek
screen: youtube.com/@usopen

Iga Świątek ma za sobą kolejny udany rok okraszony wygraną w Wimbledonie. Nie da się jednak ukryć, że poprzedni sezon był znacznie słabszy od poprzednich, w których nasza tenisistka była absolutną dominatorką i długimi tygodniami utrzymywała prowadzenie w rankingu WTA. Spadek formy niesie za sobą określone konsekwencje. Polka raczej nie może teraz liczyć, że odbierze liczne indywidualne nagrody. 

Zobacz wideo Jaką Igę Świątek zobaczymy w 2026? Jej trener zapowiada zmiany

Dla Świątek nie było miejsca. Polka poza najlepszą "10" świata

Przekonała się o tym m.in. w poniedziałek. Wtedy to francuski dziennik "L'Equipe" opublikował wyniki tajnego głosowania na najlepszego sportowca i najlepszą sportsmenkę roku. Świątek jak dotąd cieszyła dużą przychylnością ze strony członków tej redakcji. W 2022 r. zajęła nawet pierwsze miejsce wśród kobiet (wśród panów triumfował wówczas Lionel Messi - red.). Tym razem nie załapała się nawet do najlepszej dziesiątki.

Ta sztuka udała się tylko jednej tenisistce - Arynie Sabalence. Liderka światowego rankingu i zwyciężczyni US Open zajęła szóste miejsce. Za najlepszą sportsmenkę świata uznano zaś Summer McIntosh. Kanadyjska pływaczka była bohaterką tegorocznych mistrzostw świata w Singapurze, na których zdobyła cztery złote medale. Na podium znalazły się też dwie lekkoatletki - mistrzyni świata z Tokio w biegu na 400 m i w sztafecie 4x400 m - Sydney McLaughlin-Levrone oraz złota medalistka na 100, 200 i w sztafecie 4x100 m - Melissa Jefferson-Wooden.

Ranking najlepszych sportsmenek 2025 r. wg "L'Equipe": 

  • 1. Summer McIntosh (Kanada), pływanie, 628 punktów
  • 2. Sydney McLaughlin-Levrone (USA), lekkoatletyka, 516 punktów
  • 3. Melissa Jefferson-Wooden (USA), lekkoatletyka, 425 punktów
  • 4. Pauline Ferrand-Prevot (Francja), kolarstwo, 375 punktów
  • 5. Katie Ledekcy (USA), pływanie, 331 punktów
  • 6. Aryna Sabalenka (Białoruś), tenis, 293 punkty
  • 7. Federica Brignone (Włochy), narciarstwo alpejskie, 151 punktów
  • 8. Aitana Bonmati (Hiszpania), piłka nożna, 140 punktów
  • 9. Beatrice Chebet (Kenia), lekkoatletyka, 85 punktów
  • 10. Angelina Melnikova (Rosja), gimnastyka, 72 punkty 

Oto ranking najlepszych sportowców świata. Czołowa dwójka zdeklasowała konkurencję

Oczywiście w zestawieniu najlepszych sportowców trudno było oczekiwać jakiegokolwiek Polaka. Triumfował kolarz Tadej Pogacar, który w tym sezonie po raz czwarty wygrał Tour de France, a do tego dołożył zwycięstwa w wyścigach Dookoła Flandrii, Liege-Bastogne-Liege i Dookoła Lombardii. Słoweniec tylko nieznacznie wyprzedził drugiego Armanda Duplantisa, mimo że Szwed kolejny raz poprawił rekord świata w skoku o tyczce do niebotycznego 6,30 m. Pozostali sportowcy pozostali daleko w tyle. 

Podium zamknął Carlos Alcaraz i wcale nie był jedynym tenisistą w tym zestawieniu. Piąte miejsce przypadło drugiemu w rankingu ATP Jannikowi Sinnerowi. Rozdzielił ich tegoroczny zdobywca Złotej Piłki - Ousmanne Dembele.

Ranking najlepszych sportowców 2025 r. wg "L'Equipe":

  • 1. Tadej Pogacar (Słowenia), kolarstwo, 821 punktów
  • 2. Armand Duplantis (Szwecja), lekkoatletyka, 799 punktów
  • 3. Carlos Alcaraz (Hiszpania), tenis, 252 punkty
  • 4. Ousmane Dembele (Francja), piłka nożna, 226 punktów
  • 5. Jannik Sinner (Włochy), tenis, 169 punktów
  • 6. Léon Marchand (Francja), pływanie, 146 punktów
  • 7. Marc Marquez (Hiszpania), motocykl, 134 punkty
  • 8. Marco Odermatt (Szwajcaria), narciarstwo alpejskie, 104 punkty
  • 9. Shai Gilgeous-Alexander (Kanada), koszykówka, 103 punkty
  • 10. Rory McIlroy (Irlandia Północna), golf, 75 punktów

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/14 Sport polegający na przesuwaniu po lodzie granitowych ciężarków w kierunku celu to:

Kibicowałeś Małyszowi? Masz już szansę na pierwszy punkt. Pytamy o sporty zimowe