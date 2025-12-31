Iga Świątek ma za sobą kolejny udany rok okraszony wygraną w Wimbledonie. Nie da się jednak ukryć, że poprzedni sezon był znacznie słabszy od poprzednich, w których nasza tenisistka była absolutną dominatorką i długimi tygodniami utrzymywała prowadzenie w rankingu WTA. Spadek formy niesie za sobą określone konsekwencje. Polka raczej nie może teraz liczyć, że odbierze liczne indywidualne nagrody.
Przekonała się o tym m.in. w poniedziałek. Wtedy to francuski dziennik "L'Equipe" opublikował wyniki tajnego głosowania na najlepszego sportowca i najlepszą sportsmenkę roku. Świątek jak dotąd cieszyła dużą przychylnością ze strony członków tej redakcji. W 2022 r. zajęła nawet pierwsze miejsce wśród kobiet (wśród panów triumfował wówczas Lionel Messi - red.). Tym razem nie załapała się nawet do najlepszej dziesiątki.
Ta sztuka udała się tylko jednej tenisistce - Arynie Sabalence. Liderka światowego rankingu i zwyciężczyni US Open zajęła szóste miejsce. Za najlepszą sportsmenkę świata uznano zaś Summer McIntosh. Kanadyjska pływaczka była bohaterką tegorocznych mistrzostw świata w Singapurze, na których zdobyła cztery złote medale. Na podium znalazły się też dwie lekkoatletki - mistrzyni świata z Tokio w biegu na 400 m i w sztafecie 4x400 m - Sydney McLaughlin-Levrone oraz złota medalistka na 100, 200 i w sztafecie 4x100 m - Melissa Jefferson-Wooden.
Ranking najlepszych sportsmenek 2025 r. wg "L'Equipe":
Oczywiście w zestawieniu najlepszych sportowców trudno było oczekiwać jakiegokolwiek Polaka. Triumfował kolarz Tadej Pogacar, który w tym sezonie po raz czwarty wygrał Tour de France, a do tego dołożył zwycięstwa w wyścigach Dookoła Flandrii, Liege-Bastogne-Liege i Dookoła Lombardii. Słoweniec tylko nieznacznie wyprzedził drugiego Armanda Duplantisa, mimo że Szwed kolejny raz poprawił rekord świata w skoku o tyczce do niebotycznego 6,30 m. Pozostali sportowcy pozostali daleko w tyle.
Podium zamknął Carlos Alcaraz i wcale nie był jedynym tenisistą w tym zestawieniu. Piąte miejsce przypadło drugiemu w rankingu ATP Jannikowi Sinnerowi. Rozdzielił ich tegoroczny zdobywca Złotej Piłki - Ousmanne Dembele.
Ranking najlepszych sportowców 2025 r. wg "L'Equipe":