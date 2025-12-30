Powrót na stronę główną

Podawała piłki Nadalowi, on nie mógł się powstrzymać. Oto co teraz robi

11 lat temu internet obiegł krótki filmik z turnieju ATP w Rio de Janeiro. Widać na nim Rafaela Nadala, który starał się niepostrzeżenie zerkać na dziewczynę podającą piłki. Tenisista nie mógł oderwać wzroku. Nagranie przyniosło jej dużą sławę. Stała się gwiazdą internetu, ale na tym jej kariera nie poprzestała. Pojawiała się w brazylijskich mediach, a to nie wszystko. Wiadomo, co robi dzisiaj.
Fernanda Maia Carelli i Rafael Nadal podczas turnieju w Rio de Janeiro w 2014 r.
Kilkudziesięciosekundowe nagranie było prawdziwym hitem internetu. 26-letnia wówczas Fernanda Maia Carelli zajmowała się tenisistami podczas turnieju ATP w Rio de Janeiro. Jednym z nich był Rafael Nadal. Hiszpan nie mógł oprzeć się piękności, która stała tuż przy jego ławce. 

Ukradkiem zerkał w jej stronę, gdy pił wodę czy wycierał pot z ciała. Brazylijka nie pozostawała dłużna i również patrzyła na legendarnego tenisistę. "Wyraźnie widać, że Rafa znajduje się tutaj pod dużą presją. Bardzo trudno jest grać dobrze w tenisa, mając na korcie tak atrakcyjne dziewczyny od podawania piłek. Ta dziewczyna to absolutny skarb" - można było przeczytać na portalu Wikigrewal.com

Rafael Nadal nie mógł się jej oprzeć

Ponadprzeciętna uroda z pewnością nie przeszkodziła Brazylijce w zrobieniu kariery. Swoje pięć minut sławy Fernanda Maia Carelli wykorzystała, dostając liczne posady w tamtejszych mediach. Pojawiała się w licznych programach piłkarskich. Jak sama informuje, związana obecnie jest ze stacją SBT Sports Rio, ale pracowała też dla Globo TV i lokalnych stacji radiowych.

Na swoim Instagramie zebrała ponad 600 tysięcy obserwatorów. Ona sama pracuje jako komentatorka oraz prezenterka sportowa, jest również spikerką na Estádio Olímpico Nilton Santos. Jest to arena, na której swoje mecze rozgrywa Botafogo, ulubiony klub Brazylijki. Carelli współpracuje również z firmą bukmacherską. 

Fernanda Maia Carelli ma już 37 lat. Wyszła za mąż za Juniora Carelliego, który jest trenerem personalnym. Państwo Carelli mają dwójkę dzieci. Roberta Maia (urodzona w 2018 roku) oraz Rafaela (urodzona w 2021 roku) to oczka w głowie Brazylijki. Na swoich mediach społecznościowych często udostępnia rodzinne zdjęcia. 

