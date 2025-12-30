Przed Australian Open gruchnęły wieści ws. gwiazd Rosji. To koniec

Mirra Andriejewa i Diana Sznajder to dwie czołowe rosyjskie tenisistki - pierwsza z nich to aktualnie najwyżej notowana singlistka (dziewiąte miejsce), a druga w rankingu deblowym (11. pozycja) spośród rodaczek ustępuje tylko Wieronice Kudermietowej (jest szósta). Dwie młode gwiazdy stworzyły bardzo zgrany duet, o czym świadczy m.in. wicemistrzostwo olimpijskie w Paryżu, ale wydaje się, że nadchodzą zmiany.

Mirra Andriejewa i Diana Sznajder kończą współpracę? Wiadomo, co z Australian Open

Ellen Perez, 23. deblistka świata i członkini Rady WTA, opublikowała w serwisie X listy startowe na Australian Open 2026 (12 stycznia - 1 lutego). Rosyjski portal championat.com zwrócił uwagę, że nie ma tam duetu Andriejewa - Sznajder. Ta druga widnieje, ale w parze z inną rodaczką - Ludmiłą Samsonovą (17. w rankingu deblowym), natomiast 18-latka w ogóle nie znalazła się na liście.

Nie wiadomo, czy to oznacza definitywny koniec owocnej współpracy Andriejewej i Sznajder, natomiast to, że nie zagrają one wspólnie Melbourne, raczej na to wskazuje. Być może 18-latka zdecydowała się odpuścić starty w grze podwójnej, aby bardziej skupić się na singlu. Końcówka ostatniego sezonu może na to wskazywać.

Mirra Andriejewa odpuszcza grę podwójną? Ostatnie mecze z Dianą Sznajder jej nie wyszły

18-latka, która w singlu miała bardzo udaną pierwszą połowę minionego roku (wygrała "tysięczniki" w Dubaju oraz Indian Wells), do samego końca musiała walczyć o start w WTA Finals. Nie udało jej się to, a z 21-latką poniosły absolutną klęskę w deblu - przegrały wszystkie trzy mecze grupowe, z łącznym bilansem setów 1-6.

Mirra Andriejewa obecnie zajmuje 12. miejsce w rankingu deblowym WTA. To rekord jej kariery, jakim w singlu jest z kolei piąte miejsce. Natomiast Diana Sznajder to obecnie 21. singlistka świata, jej życiowe wyniki to ósma pozycja w deblu oraz 11. miejsce w grze podwójnej. W poprzednim sezonie dwie Rosjanki wspólnie wygrały turnieje WTA 500 w Brisbane oraz WTA 1000 w Miami.